¿Sospechas que te han bloqueado en Telegram? Estas son las señales clave para descubrirlo

Las aplicaciones de mensajería instantánea se han convertido en herramientas esenciales para mantenernos conectados con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Telegram, en particular, ha ganado popularidad por sus características de seguridad y privacidad. Sin embargo, esta misma privacidad puede llevar a la confusión y a la inquietud cuando sientes que alguien te ha bloqueado.

La situación puede ser incómoda. Tal vez te has dado cuenta de que una conversación que antes fluía con facilidad ha dejado de responder. O, tal vez, ya no puedes ver la última vez que esa persona estuvo activa. Estos son solo algunos de los indicios que pueden llevarte a cuestionar tu relación con ese contacto.

¿Qué es Telegram?

Telegram es una aplicación de mensajería instantánea que se destaca por su énfasis en la privacidad y la seguridad de las comunicaciones. Fundada en 2013, esta plataforma permite a los usuarios enviar mensajes, realizar llamadas y compartir archivos de diversos formatos, todo protegido por cifrado.

A diferencia de otras aplicaciones de mensajería, Telegram ofrece funciones avanzadas como chats secretos, en los que los mensajes se autodestruyen tras un tiempo determinado, y la posibilidad de acceder a las conversaciones desde múltiples dispositivos sin comprometer la privacidad.

Señales que indican que podrías haber sido bloqueado

Hay varias señales que pueden indicar que uno o varios contactos tuyos te han bloqueado en Telegram. Aquí te mostramos las señales más obvias y fáciles de comprobar, porque la aplicación tampoco lo pone sencillo.

No puedes ver la última conexión: Una de las primeras señales de que podrías haber sido bloqueado es la ausencia de información sobre la última conexión de tu contacto. En una conversación normal, Telegram muestra la fecha y hora de la última actividad del usuario. Sin embargo, cabe destacar que algunos usuarios optan por ocultar esta información por motivos de privacidad, así que esta señal no es definitiva.

Mensajes no entregados: Otra señal frecuente es que tus mensajes permanecen en estado de “enviado” pero no llegan a la fase de “entregado”. En Telegram, los mensajes que se envían muestran un solo check, mientras que los mensajes entregados presentan dos checks. Si tu mensaje queda con un solo check y no cambia después de un tiempo, es posible que el destinatario te haya bloqueado.

No puedes ver su foto de perfil ni información de usuario: Cuando un usuario te bloquea, usualmente pierdes acceso a su foto de perfil y a la información adicional de su cuenta, como el nombre de usuario o su estado.

No puedes realizar llamadas de voz: Telegram permite realizar llamadas de voz a tus contactos, pero si has sido bloqueado, las llamadas no se completarán. Si intentas llamar y no logras establecer la comunicación, esto podría ser otra señal de que el contacto te ha bloqueado.

No puedes agregarlo a un grupo: Una última señal consiste en la imposibilidad de añadir al contacto a un grupo. Si intentas incluirlo en un grupo y Telegram te impide hacerlo, es probable que el usuario te haya bloqueado.