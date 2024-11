En el competitivo mundo empresarial, el éxito financiero no se mide solo en millones, sino en la capacidad de generar un impacto global y transformar industrias enteras. Las innovaciones tecnológicas han jugado un papel determinante en la creación de fortunas sin precedentes, donde los líderes de empresas disruptivas han sabido aprovechar oportunidades que otros no vieron.

Sin embargo, cada año trae cambios en el ranking de las personas más ricas del mundo, y aunque algunas caras siguen siendo recurrentes, otras surgen de nuevos sectores como la inteligencia artificial y las energías renovables. Pero, ¿quién es actualmente la persona más rica del mundo? Forbes ha dado la respuesta definitiva.

¿Quién es la persona más rica del mundo, según la última lista de Forbes?

Elon Musk se posiciona nuevamente como la persona más rica del mundo, según el ranking de Forbes de septiembre de 2024, con una fortuna estimada en US$243.700 millones. Musk, quien revolucionó las industrias automotriz y espacial, ha sabido diversificar sus inversiones y consolidar su imperio.

Aunque Tesla, su empresa de vehículos eléctricos, ha experimentado cierta volatilidad en el mercado de valores, su participación en SpaceX ha sido clave para mantener su riqueza en constante crecimiento. Además, la red social X (antes Twitter), aunque controversial, sigue siendo un activo relevante en su cartera.

El éxito de Musk no solo proviene de su capacidad empresarial, sino de su visión de futuro. Tesla ha avanzado en la fabricación de vehículos autónomos y baterías de larga duración, mientras que SpaceX continúa liderando el desarrollo de misiones espaciales comerciales.

¿Cuánto dinero tiene Elon Musk?

Elon Musk, el magnate detrás de empresas como Tesla y SpaceX, se ha consolidado como una de las personas más ricas del mundo. Según Forbes, su fortuna aproximadamente es de US$243.700 de dólares, fluctuando con el valor de las acciones de sus compañías. Su enfoque en la innovación y la tecnología, así como su visión para el futuro, han impulsado su riqueza, posicionándolo como un referente en el ámbito empresarial global.

Elon Musk Foto: ABC

Las diez personas más ricas del mundo

Además de Elon Musk, otros nombres conocidos se encuentran entre los diez primeros del ranking de Forbes. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, ocupa el segundo lugar con una fortuna de US$197.000 millones, resultado de su larga trayectoria en el comercio electrónico y sus inversiones en Blue Origin. Le sigue Bernard Arnault, el magnate de la moda y presidente de LVMH, con US$189.700 millones, quien ha sabido mantener su dominio en el sector del lujo.

En el cuarto puesto se encuentra Mark Zuckerberg, creador de Meta (anteriormente Facebook), con una riqueza de US$180,500 millones, beneficiándose del auge de la inteligencia artificial y su enfoque en la realidad virtual y aumentada. Aunque enfrentó desafíos con la disminución del uso de su plataforma principal, su diversificación hacia nuevas tecnologías lo mantiene como una de las figuras más influyentes. Le sigue el cofundador de Oracle, Larry Ellison, con un patrimonio de US$174,700 millones.

El listado lo completan empresarios como Warren Buffett, el legendario inversor con US$ 149,900 millones. Por otro lado, Bill Gates, cofundador de Microsoft y filántropo, se encuentra con una fortuna de US$ 137,200 millones. A pesar de haberse retirado de su rol operativo en Microsoft, Gates sigue siendo un referente en el mundo tecnológico, con importantes inversiones en energías renovables y proyectos globales de salud.

El octavo y noveno puesto lo ocupan los cofundadores de Google, Larry Page con US$ 136.100 millones y Sergey Brin con US$ 130.400 millones. Por último, el ex CEO de Microsoft y actual propietario de Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, termina el 'top ten' con una riqueza de US$ 122.500 millones.