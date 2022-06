Despreció a una streamer pequeña en Twitch y su empresa se fue a la bancarrota

La historia de Artesian Builds puede ser el mejor ejemplo moderno de cómo una compañía puede tirar toda su reputación por la borda en cuestión de segundos. Si no estás enterado, se trata de una compañía que acaba de desaparecer hace unos meses de la faz de la tierra. Se dedicaba al armado de diversas PC de lujo, pero todo su imperio se echó abajo por un desventurado comentario de su líder y CEO en Twitch. Aquí la historia.

Si tienes cierto interés en los streamings de videojuegos, quizá hayas escuchado hablar de Artesian Builds. Una compañía medianamente conocida que solía, hasta hace unos meses, asociarse con diferentes streamers para hacer presencia de marca en sus transmisiones.

La empresa ya contaba con cierta notoriedad en la comunidad gaming, y tenía ya una peculiar estrategia para hacerse más conocida.

Noah Katz, CEO de la empresa, había dispuesto hacer una campaña para que la marca cuente con embajadores. Para atraer a los streamers, se le ocurrió realizar un sorteo semanal en el que regalarían nada menos que una PC gamer de especificaciones premium.

Todo lo que tenían que hacer los creadores era lucir un banner en sus perfiles y redirigir a su comunidad al portal de la tienda con un enlace personalizado.

Artesian Builds se dedicaba a la construcción de computadoras premium dirigidas a streamers y gamers. Foto: SlashGear

Artesian Builds vs. los streamers pequeños

Todo funcionó bien hasta el 1 de marzo de 2022, día en el que el sorteo realizado premió a kiapiaa, una streamer que contaba con 2.000 seguidores en Twitch, lo que puede considerarse “pequeño” en la plataforma.

Poco después de ganar el premio, kiapiaa denunció en Twitter cómo Noah Katz, CEO de Artesian Builds, la descalificó en público a través del streaming en el que fue realizado el sorteo.

Tras ver el nombre de la ganadora, Katz realizó comentarios desdeñando contra ella y su derecho a recibir la PC: “2.000 seguidores está fuera de mi umbral”, “Todos tus seguidores combinados en todas las redes sociales están por debajo de 5.000”, “Veamos el tablero de analytics”. Finalmente concluyó: “Ahí está la razón. Esta persona tiene tres meses como embajadora, pero no ha generado ningún clic. Este es un regalo para embajadores y tienes que haber hecho clics”.

Lo curioso, por supuesto, es que en las reglas del sorteo no se especificó nunca otra condición más que ser embajador de Artesian Builds.

La streamer publicó tuits con extractos de la transmisión y denunció que la menospreciaron, además de negarle la PC que se había ganado legítimamente.

“Es calumnia y difamación de mi stream y hacia mí como persona. Gané esa PC justamente. Las reglas dicen que solo debes tener el panel de Artesian en tu perfil de Twitch y lo tengo (…). Salí elegida y cambiaron las reglas a último minuto”, reveló.

La respuesta de la comunidad

Tras el incidente, no tuvo que pasar mucho para que muchos streamers, además de la propia comunidad, salgan en defensa de kiapiaa.

Sean Chiplock, actor de voz que trabajó en Marvel’s Avengers y The Legend of Zelda Breath of the Wild, contó su caso con la marca: “Quisieron equilibrar mis más de 10.000 seguidores en Twitch y 55.000 en Twitter con un cupón de 500 dólares solo válido para su tienda”.

Otras marcas y socios comerciales de la empresa como Intel y Cooler Master también se pronunciaron sobre el incidente y condenaron el hecho. Al final, Katz realizó un video pidiendo disculpas, pero de poco sirvió.

Tras una semana de los hechos, el 8 de marzo, la página oficial de Artesian Builds anunciaba un cierre indefinido. El último 17 de junio, publicaron en su cuenta de Twitter la subasta tras declararse en bancarrota. Según el portal PC Gamer, el monto de órdenes no entregadas asciende a 1,3 millones de dólares.

Por su parte, kiapiaa logró conseguir una PC nueva de parte del youtuber JayzTwoCents, quien colaboró con su causa y ya cuenta con 32.000 seguidores en Twitch. Noah Katz, por otro lado, borró todas sus cuentas en redes sociales.