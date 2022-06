Las stories de Instagram presentan una falla, pero Meta ya trabaja para solucionarlo

¿Te pasa que observas las stories de Instagram y luego lucen como si no las hubieras visto? No eres el único, pues todo parece indicar que la opción de la red social no funciona de forma adecuada desde ayer. Por ello, miles de usuarios han reportado fallas y acusan a la reciente actualización de ser la responsable del problema.

Según indica Kristen Bay, portavoz de Meta, la empresa está al tanto del error. “Se reconoce que algunas personas tienen problemas para acceder a las historias de Instagram. Se está trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por las molestias”, indicó.

Aparentemente, el problema reside en el servidor de la aplicación de fotografía y videos, ya que el sistema no recuerda qué historia vio cada usuario y las hace aparecer en reiteradas ocasiones.

Asimismo, se aprecia que la devuelve sobre las publicaciones que ya se han visto y el problema es un bucle cuando alguien publica una nueva historia en su ‘feed’. Hasta la fecha se desconoce cuántas son las personas afectadas y el tiempo que tardarán en resolverlo.

Por otro lado, Instagram aprovechó la ocasión para anunciar que pronto los padres serán capaces de configurar herramientas de supervisión para VR en todos los visores Quest y utilizar funciones de supervisión. La idea es enviar invitaciones a los hijo para limitar el uso de las opciones y “ayudar a los adolescentes a administrar mejor el tiempo que pasan en Instagram mediante nuevos toques y recordatorios con el objetivo de que utilicen la función ‘tomarte un descanso’”.