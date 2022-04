Twitter prohibirá todos los anuncios que contradigan al cambio climático

Para nadie es un secreto que, actualmente, podría ser más fácil volverse “conocido” por un post falso que por una hazaña a favor de la humanidad, pues en las redes sociales aún abundan las fake news que se propagan a miles de cuentas debido a la inmediatez que garantiza Internet.

Por ello, en los últimos días han habido usuarios que se han dirigido a sitios como Twitter para negar los peligrosos efectos del cambio climático que denunciaron diferentes científicos en varias partes del mundo. La plataforma ha tomado manos en el asunto, y, aprovechando el reciente Día de la Tierra, informó que prohibirá todos los anuncios que contradigan el cambio climático, catalogándolos como posibles manipuladores de información.

“Creemos que el negacionismo climático no debe monetizarse en Twitter, y que los anuncios engañosos no deben restar valor a las conversaciones importantes sobre la crisis climática”, dijo la compañía en una publicación de blog, aunque aún no aclaro si eliminaría las cuentas de los usuarios que vayan en contra de esta norma. En el siguiente post, puedes ver parte del mensaje emitido por la empresa:

Foto: Twitter Blog

Asimismo, en una parte de este comunicado Twitter citó al Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, cuyo informe reciente pidió “reducciones de emisiones inmediatas y profundas” para combatir los impactos del calentamiento global.

En necesario enfatizar que la compañía no especificó si el cambio afectaría lo que los usuarios que publican en su sitio o si tan solo a las cuentas que realizan anuncios, pero sí recalcó que brindará información adicional en los próximos meses sobre su trabajo para “agregar un contexto confiable y autorizado a las conversaciones sobre el clima” que se llevan a cabo en su plataforma.