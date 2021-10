WhatsApp: así puedes convertir los mensajes de voz en texto desde iPhone y Android

El equipo de desarrolladores de WhatsApp actualmente trabaja en una gran variedad de funciones destinadas a mejorar la experiencia de los mensajes de voz. Entre ellas se encuentra la capacidad para pausar la grabación de los audios, reproducirlos aunque salgamos del chat y escucharlos antes de enviarlos.

A pesar de esos avances, el servicio de mensajería instantánea todavía no cuenta con una solución para aquellas ocasiones en las que no podemos oír una nota de voz, ya sea porque estamos en una reunión de trabajo, en medio de una clase o en un lugar muy bullicioso. No obstante, existe un interesante truco que hace esto posible.

¿Cómo convertir los audios en mensajes de texto?

La manera más práctica de saber qué dice un audio sin tener que reproducirlo es convirtiéndolo en mensaje de texto. Para ello, vamos a utilizar una aplicación alternativa, la cual variará según el sistema operativo de tu teléfono: Transcriber para WhatsApp (Android) y VoicePop (iOS).

Cuando hayas instalado la herramienta en tu dispositivo, ingresa al servicio de mensajería, abre la conversación en cuestión y pulsa la nota voz durante algunos segundos para acceder al menú de opciones. A continuación, haz clic el botón compartir que aparecerá en la parte superior de la pantalla.

Al hacerlo, se abrirá un panel emergente con tu lista de aplicaciones, ahí tendrás que elegir Transcriber para WhatsApp o VoicePop, según corresponda. A los pocos segundos, se desplegará una ventana flotante con la transcripción del audio seleccionado.