Facebook: ¿cómo cambiar o restablecer mi contraseña en la red social?

Seguramente te ha ocurrido que quieres iniciar sesión en Facebook y no lo puedes hacer o que temes cerrar la aplicación en tu teléfono porque olvidaste la contraseña. Para ambos casos, la red social cuenta con métodos secretos que nos permiten poner a salvo nuestra cuenta.

Por ello, debes saber que no necesitas de ninguna aplicación de terceros o página desconocida para cambiar o restablecer tu contraseña en Facebook. A continuación, te explicamos lo que debes hacer en cada caso.

Cambiar contraseña

Si tienes abierto Facebook en tu teléfono desde hace tiempo y ya no recuerdas tu clave, lo ideal es cambiarla por una nueva contraseña que puedas recordar y que sea segura. Por ello, para cambiar tu contraseña cuando ya has iniciado sesión, debes seguir estos pasos:

-Haz clic en la parte superior derecha de Facebook.

-Selecciona Configuración y privacidad > Configuración.

-Haz clic en Seguridad e inicio de sesión.

-Presiona en Editar junto a Cambiar contraseña.

-Escribe la contraseña actual y la nueva.

-Haz clic en Guardar cambios.

Restablecer contraseña en Facebook

Si no puedes iniciar sesión en tu cuenta de Facebook porque has olvidado su contraseña o algún extraño o hacker te lo cambió, no te preocupes. Solo debes seguir algunas instrucciones para recuperar o restablecer la misma.

-Abrir la página web de Facebook en tu navegador

-Seguidamente haga clic en ¿Olvidaste tu cuenta?

-Luego aparecerá una ventana en la que debe ingresar el correo electrónico o el número de teléfono para buscar la cuenta en cuestión.

-Una vez que haya añadido el correo o número de teléfono y se compruebe la existencia de su cuenta, saldrán varias opciones para restablecer la contraseña. Entre ellas, usar la cuenta de Google, enviar código por correo o enviar código por mensaje.

-Elige la opción que más te convenga y haz clic en Continuar.

-Coloca el código que ha sido enviado a la cuenta que has elegido anteriormente y pulsa en Continuar.

-Ahora le aparecerá una nueva ventana, donde debes ingresar la contraseña nueva. En cuanto lo hagas, marca en Continuar.

-Y de esta manera podrás ingresar y reestablecer tu contraseña de Facebook.