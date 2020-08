Huawei Y6p review: lo bueno y lo malo del teléfono económico con batería de 5.000 mAh [VIDEO]

Hace menos de un mes, llegó al Perú el teléfono de gama de entrada de Huawei. Se trata del Y6p que ha llamado la atención de los usuarios por su atractivo diseño y su gran batería de 6.000 mAh, características que le dan una gran autonomía.

El Huawei Y6p también destaca por su triple cámara en la parte trasera y su procesador MediaTek Helio P22. Gracias a Huawei Perú, hemos podido probar este smartphone durante algunas semanas y, a continuación, te explicamos lo bueno y lo malo de este teléfono.

Diseño del Huawei Y6p

En la parte frontal del Huawei Y6p se puede notar que la pantalla tiene un recorte en la parte superior central en donde encontramos el notch en forma de gota agua que aloja la cámara selfie de 8 megapíxeles.

Frontal del Huawei Y6p

En el lado derecho, tenemos los botones de volumen y el de encendido/apagado. En la izquierda, está la bandeja para introducir la tarjeta micro SD y la tarjeta nanoSIM. En la parte superior, tenemos solo el micrófono. Y en la parte inferior, nos encontramos con un puerto micro USB, jack de audífonos y el altavoz.

Asimismo, en la parte trasera tenemos un diseño en plástico que posee un reflejo atractivo, en este caso tenemos el Huawei Y6p de color morado. También se ubica el lector de huellas y la triple cámara trasera que está conformada por un sensor principal de 13 megapíxeles, un ultra angular de cinco megapíxeles y un sensor de profundidad de dos megapíxeles, integrados en un módulo estilo semáforo.

Pantalla del Huawei Y6p

La pantalla del Huawei Y6p es bastante grande, ya que tenemos un panel de 6,3 pulgadas con resolución HD Plus (720X1600 píxeles) y una proporción de 20 a 9. Su tecnología es IPS, por lo que tiene buenos rangos de brillo tanto en el mínimo como el máximo. Aunque tiene buenos ángulos de visión, no tiene tanto contraste ni ofrece colores intensos como sí lo tiene una pantalla AMOLED.

También destaca bastante el altavoz del dispositivo. Huawei ha trabajado bastante bien en él, ya que tiene una muy buena potencia y calidad alta. El sonido sería perfecto si fuera estéreo, pero solo es un altavoz que suena fuerte y bien.

Pantalla del Huawei Y6p

El software del Huawei Y6p

El software es uno de los puntos más débiles del equipo, ya que no cuenta con los servicios de Google preinstalados. Aunque sí los puedes usar desde el navegador y , de forma forzada, puedes instalar las apps de la gigante tecnológica. Sin embargo, los métodos a veces dejan de funcionar y, por ende, no es recomendable hacerlo.

Las aplicaciones las puedes descargar desde la AppGallery que todavía tiene rango de mejora. La gran novedad es que Netflix ya es compatible en su versión más reciente para que puedas disfrutar de su contenido. Sí puedes instalar apps que no estén dentro de la tienda de aplicaciones de Huawei, con la ayuda de la App Search puedes tener WhatsApp, Instagram y Facebook.

La AppGallery en el Huawei Y6p

En cuanto a sus funciones, este dispositivo no permite proyectar su pantalla a otras más grande. También cuenta con un apartado para seleccionar qué temperatura queremos en nuestro panel, refiriéndonos a la representación de colores que hace. En el Huawei Y6p encontramos:

- El modo de descanso visual: es como un filtro de color azul para que no te moleste tanto la pantalla en las noches.

- El modo e-book: es de color zepia con escala de grises para que puedas leer de forma más cómoda.

- El ‘modo oscuro’: este filtro sirve para bajar la intensidad de la luz. Sin embargo, no lo puedes aprovechar para ahorrar batería, ya que su pantalla no es AMOLED.

Modos de pantalla del Huawei Y6p

El Huawei Y6p tiene la capa de personalización EMUI 10.1, basada en Android 10. Integra a Celia, el asistente virtual de la marca china, que todavía no es muy hábil, pero puede reconocer parámetros básicos de voz como el poner una alarma o encender el Bluetooth.

EMUI 10.1

Seguridad del Huawei Y6p

En cuanto a seguridad, el Huawei Y6p dispone de lector de huellas dactilar en la parte trasera, cuyo funcionamiento es bastante rápido. También lo puedes utilizar para ingresar a la caja fuerte del móvil, que es un centro resguardado para que almacenes archivos de todo tipo y el bloqueo de aplicaciones.

El móvil económico de Huawei también tiene reconocimiento facial, que es sencillo de usar y funciona muy bien. Además, encontramos el desbloqueo inteligente que nos permite acceder al teléfono a través del dispositivo Bluetooth con la ayuda de una pulsera inteligente, por ejemplo.

Seguridad del Huawei Y6p

Batería del Huawei Y6p

El móvil de Huawei tiene una batería de 5.000 mAh, una cifra bastante grande en un teléfono de gama de entrada. En este apartado, encontramos el modo de máximo rendimiento, en caso de que quieras exprimir al máximo el procesador, y dos modos de ahorro de energía: uno normal y otro ultra para casos de emergencia. Sin duda, esta característica es uno de los puntos más fuertes de este equipo.

Batería del Huawei Y6p

Cámaras del Huawei Y6p

Respecto al sistema fotográfico del Huawei Y6p, hemos sometido a prueba su cámara selfie de 8 megapíxeles. Este tiene enfoque fijo, por lo que si estás cerca de la cámara no te va a enfocar, pero si estás lejos sí enfoca lo suficientemente bien para mantener un buen detalle. A contraluz, también se comporta bien. Sin embargo, en la noche la calidad de los selfies baja y solo toma fotos aceptables. Esta cámara frontal tampoco cuenta con el ‘modo retrato'.

Selfie tomado con la cámara frontal del Huawei Y6p

La cámara trasera del smartphone está conformada por tres sensores, el principal es de 13 megapíxeles. Sobre los resultados de las fotografías, podemos decir que da una buena experiencia, tanto en exteriores como en interiores. Tiene buena representación luz, pero no es tan fuerte en rango dinámico porque tiene HDR manual. Entonces, de forma automática, no logra equilibrar bien luces y sombras. Cuando se abre el modo HDR, sí mejora la fotografía tanto en exteriores como en interiores.

Fotografía tomada por la cámara principal del Huawei Y6p

El sensor ultra angular del Huawei Y6p da buena amplitud, siempre y cuando sea de día, pero en condiciones de menos luminosidad no se va a lucir tanto. La tercera cámara del móvil nos sirve para el modo apertura, en donde se detecta el primer plano para desenfocar el fondo. Tus fotografías van a salir bien con este modo.

Huawei Y6p

En cuanto a fotografía macro, sí logra enfocar objetos cercanos con facilidad, ya que puedes acercarte para tener una buena perspectiva. En el tema del zoom, te deja llegar a cuatro aumentos de forma digital, nada espectacular pero con resultados aceptables.

Sobre la grabación de video, el Huawei Y6p deja llegar a resolución Full HD, únicamente a 30 fotogramas por segundo. Sin embargo, no encontramos estabilización digital ni óptica, por lo que no esperes que tus videos no salgan sin movimiento.