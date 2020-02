YouTube y el truco secreto para ver videos bloqueados en tu país [FOTOS]

YouTube es una de las plataformas para subir videos más famosa en todo el mundo en donde podemos encontrar contenido de cualquier tipo desde musicales, juegos, comedia, deportes, políticas, animales y tutoriales. Aunque la red es global alguna vez nos hemos topado con el molesto mensaje que nos dice que no podemos ver el video porque está bloqueado.

“The uploader has not made this video available in your country” es el mensaje que aparece en YouTube y que significa que el creador del contenido ha hecho que este video no esté disponible en tu país. Sin embargo, existen formas de eludir el filtro territorial de YouTube y poder ver el video bloqueado. A continuación, te las mostramos.

Utiliza una conexión VPN

La forma más sencilla de burlar el filtro territorial de YouTube es utilizar una conexión VPN. Este tipo de conexión te dejará cambiar tu dirección IP para poder conectarte desde el servidor de cualquier país que elijas.

Es decir, si por ejemplo estás en Perú, pero necesitas ver contenido que está disponible en Estados, podrás elegir un servidor de este país para que las máquinas piensen que te encuentras físicamente en el lugar elegido.

Existen VPN totalmente gratuitas como TunnelBear o CyberGhost. Pero si eres más exigente, tienes la opción de suscribirte a una VPN de pago que cuenta con herramientas y funciones extra.

Con servidor proxy

Si no quieres utilizar una conexión VPN, puedes optar por un servidor proxy. Esta función es similar a la de utilizar a una VPN ya que podrás conectarte como si estuvieras en un país diferente.

No obstante, esta opción es menos segura y no encripta tu navegación, por lo que lo más recomendable es utilizar una VPN. Y si bien existen servidores proxy gratis, sus servicios son bastante militados, por ende, tendrías que suscribirte a una de pago.