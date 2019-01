Facebook: La escalofriante verdad detrás del #10yearchallenge

En los últimos días un reto se hizo viral en las redes sociales tales como Facebook, Twitter e Instagram. El meme consta de incentivar a los usuarios a compartir fotografías de ellos comparando una foto del 2009 con otra del 2019. El hashtag #10yearchallenge se ha popularizado rápidamente en cuestión de días. Sin embargo han nacido dudas de cuál es realmente el objetivo del reto, pues este experimento podría estar destinado a entrenar sistemas de reconocimiento facial.

Kare O'Neil, editora de Wired ha publicado en su Twitter personal cómo este reto en redes sociales puede tener como objetivo uno muy distinto a la de divertirnos haciendo memes y comparaciones de cómo éramos y ahora somos. La postura no es nada descabellada, pues todas las imágenes que los usuarios de las redes sociales han compartido ahora están al acceso de todos los sistemas de reconocimiento facial.

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition