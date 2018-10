YouTube: ¿Cuántas veces se ha 'caído' la plataforma?

YouTube se encuentra inoperativo desde haces unas horas, situación que ha alarmado a millones de usuarios y youtubers que usan la plataforma de videos como un medio de entretenimiento o sustento económico.

Por tal motivo, diversos usuarios han mostrado su preocupación y su malestar a través de distintas redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram.

Se cayó YouTube en distintas partes del mundo 🌍 pic.twitter.com/O7lWvZOGZJ — Caro Hernández Cufré (@carohcufre) 17 de octubre de 2018

Tal es el nivel de alarma en distintas partes del mundo que, en Estados Unidos, la policía de Filadelfia compartió el siguiente tuit:

"Sí, nuestro YouTube se cayó también. No, por favor no llame al 911, no podemos arreglarlo".

Yes, our @YouTube is down, too. No, please don't call 911 - we can't fix it. — Philadelphia Police (@PhillyPolice) 17 de octubre de 2018

Después de algunos minutos de haber empezado la falla, el equipo de YouTube informó que están trabajando para arreglar la situación y que darán el anuncio apenas este se corrija.

"Gracias por sus informes sobre problemas de acceso a YouTube, YouTube TV y YouTube Music. Estamos trabajando para resolver esto y se lo haremos saber una vez arreglado. Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar y lo mantendremos informado", declararon en Twitter.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated. — Team YouTube (@TeamYouTube) 17 de octubre de 2018

Sin embargo, ¿Cuántas veces ha ocurrido esta caída global con YouTube?

Como mencionábamos líneas arriba, a comparación de Facebook o Twitter que tienen caídas dos o tres veces al año, YouTube nunca ha presentado este tipo de error, siendo una de las plataformas más estables de Internet desde su creación el 14 de febrero del 2005.

La posible razón de la caída a nivel mundial es el mantenimiento que se le está dando, como lo confirmaría el tuit que compartieron los directivos de YouTube hace minutos y que admitían estar trabajando para solucionar el error.

El equipo de YouTube compartió en Twitter un mensaje anunciando su regreso y solicitando a sus seguidores tranquilidad