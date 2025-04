Reniec da ultimátum a entidades públicas: solo tendrán 5 días para depurar acceso a su base de datos

En un esfuerzo por fortalecer la protección de los datos personales de los ciudadanos peruanos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha dispuesto un plazo de cinco días hábiles para que las entidades públicas depuren la lista de usuarios que consultan su base de datos. Esta medida tiene como objetivo garantizar que solo los usuarios estrictamente necesarios, con DNI electrónico y certificado digital vigentes, mantengan acceso al sistema.

A partir de la notificación emitida por Reniec, las entidades deberán revisar su registro de usuarios y asegurarse de que los accesos sean legítimos. Aquellos que no cuenten con los requisitos establecidos serán desconectados del servicio de consultas en línea, conocido como Línea Dedicada. Si las entidades no cumplen con el plazo estipulado, Reniec aplicará un "apagón digital", desactivando el acceso a todos los usuarios no autorizados.

Comunicado Reniec.

Además, se implementará progresivamente el sistema ID Perú, que permitirá mejorar la seguridad del acceso a la información a través de la autenticación mediante el DNI electrónico y el reconocimiento facial del usuario. Esta estrategia se alinea con los esfuerzos para reducir riesgos y garantizar que solo los individuos debidamente registrados puedan acceder a datos sensibles.

¿En qué consiste la depuración de acceso a base de datos?

La depuración de acceso a una base de datos consiste en el proceso de revisión y limpieza de los registros de usuarios que tienen acceso a dicha base. En este caso, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha solicitado a las entidades públicas que verifiquen y actualicen su lista de usuarios autorizados para consultar la base de datos. Solo aquellos usuarios que cumplan con ciertos requisitos, como contar con un DNI electrónico vigente y un certificado digital, podrán seguir teniendo acceso.

El objetivo de esta depuración es garantizar que solo los usuarios estrictamente necesarios y legítimos puedan acceder a la información sensible. Los accesos no autorizados o los que no cumplan con los estándares de seguridad establecidos serán eliminados o desactivados, lo que se conoce como un "apagón digital". Esto busca proteger la privacidad de los datos y reducir el riesgo de filtraciones o accesos indebidos.

Otras medidas de Reniec: la verificación domiciliaria

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) comunicó que, dentro de sus procedimientos de verificación, tiene la facultad de realizar visitas domiciliarias a través de sus inspectores. Este proceso tiene como finalidad verificar que las personas realmente residan en la dirección registrada en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las visitas son una práctica habitual y forman parte del sistema de control que Reniec emplea para asegurar la actualización y precisión del padrón registral. De acuerdo con la entidad, si se detectan discrepancias o falsedad en la información proporcionada, se podrían imponer sanciones que afectarían a los ciudadanos implicados.

En este sentido, si un fiscalizador del Reniec detecta que el ciudadano no reside en la dirección registrada o que esta sea inválida o inexistente, la Reniec generará una alerta en el sistema, la cual podría tener consecuencias negativas, como restricciones o inconvenientes al momento de realizar trámites en instituciones públicas o entidades bancarias.

