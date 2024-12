Asesinan a tres obreros en VMT y a un transportista en SMP

La ciudad está cada vez más violenta y nadie hace nada. En menos de 24 horas, sicarios asesinaron a tres obreros de construcción civil y a un transportista que era extorsionado.

En Villa María del Triunfo (VMT), tras culminar con su jornada, tres obreros de construcción civil se reunieron para tomar licor en la rotonda del parque Integración, en la urbanización José Gálvez, pero fueron sorprendidos por un sujeto que descendió de una moto y les disparó a quemarropa.

El hecho ocurrió a las 10:30 p.m. del último sábado, frente a la parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde un grupo de feligreses se encontraba armando el nacimiento navideño.

“Se escucharon tres disparos. Después de cinco minutos salimos y vimos los cuerpos tendidos en el pavimento. Los jóvenes serían de la zona porque sus familiares llegaron relativamente rápido. Este hecho sucedió a solo dos cuadras de la comisaría de José Gálvez, pero aun así los policías tardaron en llegar”, contó una de las fieles.

Los ultimados han sido identificados como Emanuel Junior Cervera Henríquez (22), Edison Manuel Chiroque Ordóñez (31) y Ruben Adrián Murga León (22), quienes recibieron el impacto de los balazos en la cabeza. Fueron auxiliados, pero llegaron cadáveres al hospital.

“Este parque representa inseguridad para todos. No hay luz, está abandonado y no tenemos garantías. Nos da mucha pena porque son jóvenes. Uno de ellos es padre. No hay respeto por nada. El crimen ha ocurrido frente a una iglesia”, lamentó una de las vecinas.

En tanto, se conoció que una cuarta persona, identificada como Julio Lara Robles (45), se encontraba con las víctimas minutos antes de que se registrara el triple crimen. No obstante, se retiró del parque Integración tras recibir una llamada de un familiar. Cuando escuchó los gritos de los vecinos, salió de su domicilio y se encontró con la lamentable escena.

Crimen en SMP

La noche del sábado, Juan Carlos Ibáñez Mendoza, transportista de 47 años, fue asesinado de seis disparos mientras conducía su unidad de la Línea D en el cruce de la avenida Canta Callao con Prolongación Naranjal, en San Martín de Porres (SMP).

El ataque ocurrió un día antes del cumpleaños número 19 de su primogénito. Ahora deja a tres hijos en la orfandad.

Según la hermana de la víctima, la empresa de transporte tenía meses recibiendo amenazas de extorsionadores, quienes exigían un pago diario de 10 soles. Hace poco, los administradores decidieron dejar de pagar, lo que habría causado todo.

Juan Carlos, quien trabajaba como chofer desde hacía más de tres años, era el único sustento de sus tres hijos de 7, 10 y 19 años. La tragedia ha dejado ahora a su familia devastada, sobre todo en un día que debía ser de celebración para su hijo mayor. Exigen capturar al asesino.