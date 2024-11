Este lunes 25 de noviembre, una región del Perú suspenderá las clases escolares debido a una festividad significativa, lo que afectará tanto a colegios públicos como privados. Dado el carácter especial de la celebración, las autoridades locales han decidido declarar el día no laborable en respuesta a la importancia del evento. Esta medida se aplicará a todos los colegios de la región, asegurando que todos los estudiantes puedan unirse a las actividades conmemorativas

¿Qué región no tendrá clases este 25 de noviembre?

Como cada año, la región de Moquegua celebra su aniversario, y este año no será la excepción. En este marco, se ha declarado un día no laborable para los trabajadores del sector público. Esta medida, en conformidad con el Decreto Supremo N° 093-85-PCM, establece el 25 de noviembre como "Día cívico no laborable" en toda la provincia Mariscal Nieto, lo que permitirá a la comunidad participar en las actividades conmemorativas y suspenderá las clases en las instituciones educativas.

La ciudad de Moquegua, fundada en 1541 y reconocida políticamente en 1837, celebra cada 25 de noviembre su aniversario. Este año, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto conmemora los 483 años. En este contexto, se ha declarado el lunes como día no laborable en dicha provincia, lo que permitirá a los trabajadores del sector público participar en las actividades conmemorativas. En cuanto al sector privado, la medida puede ser adoptada si existe un acuerdo con el empleador para compensar las horas no trabajadas.

¿Qué feriados y días no laborables restan del año 2024?

Diciembre

Viernes 6 de diciembre: día no laborable para el sector público

Domingo 8 de diciembre: inmaculada Concepción

Lunes 9 de diciembre: batalla de Ayacucho

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

Lunes 23 de diciembre: día no laborable para el sector público

Martes 24 de diciembre: día no laborable para el sector público

Lunes 30 de diciembre: día no laborable para el sector público

Martes 31 de diciembre: día no laborable para el sector público.

Minedu: ¿cuándo inician las vacaciones de fin de año 2024?

Tras el último día de clases escolares el viernes 20 de diciembre, las vacaciones de fin de año iniciarán, de manera oficial, el lunes 23 hasta el inicio del año escolar 2025,cuyo calendario académico deberá ser anunciado por el Minedu.