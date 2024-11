Madre pide a la Policía capturar a extranjero que secuestró y abusó de su hija de 13 años en Arequipa

Una madre de familia, evidentemente agobiada, invocó a la Policía Nacional a que capture al conductor de un vehículo negro que, según denuncia, secuestró y ultrajó a su hija de 13 años a solo dos cuadras de la comisaría de Mariscal Castilla en Arequipa. El suceso tuvo lugar el 4 de noviembre, alrededor de las 7:00 p. m., en la urbanización Semi Rural Pachacutec, en el distrito de Cerro Colorado.

Según consta en la denuncia, la menor, que salía de su colegio, fue abordada por el desconocido en un automóvil oscuro mientras se encontraba en la calle Cristóbal Colón. El conductor la trasladó hasta los exteriores de un mercado deshabitado llamado San Rosa, donde perpetró el abuso sexual en el interior del vehículo.

Al notar que su hija demoraba en regresar a casa, la madre salió a buscarla y encontró el auto negro en movimiento en las inmediaciones del mercado. Al intentar abrir la puerta del vehículo, el sujeto emprendió la fuga, arrastrando a la madre y causándole lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el secuestrador abandonó a la menor en la calle Zarumilla, donde ella logró pedir ayuda a los comerciantes. La madre, angustiada, ha denunciado que hasta la fecha los detectives de la División de Investigación Criminal (Divincri) no ha logrado identificar al agresor ni al vehículo utilizado para cometer el delito.

La madre exige justicia y solicita mayor patrullaje de los policías de la comisaría de Mariscal Castilla en las inmediaciones de los colegios durante la salida de los estudiantes del turno tarde, temiendo que su hija y otras niñas puedan ser víctimas del mismo individuo. "La Policía no me dice nada, ni hace rondas en los colegios cuando salen los escolares. Pido que capturen al sujeto para que más niñas no sean violadas", dijo con desesperación la angustiada madre.

