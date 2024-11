Madre de niño que cayó a olla de chicha hirviendo en Piura pida ayuda para costear gastos: "Lleva más de 20 cirugías"

Una madre de familia del distrito de Cura Mori, en Piura, pide ayuda para poder costear los gastos de salud de su menor hijo. En el año 2018, cuando el niño tenía 6 años, cayó a una olla de chicha hirviendo y terminó gravemente herido. Casi 7 años después, continúa recibiendo tratamiento con la esperanza de reconstruir su vida, ya que presentó quemaduras en el 80% de su cuerpo.

"Ahorita, con lo que le hicieron desde el 2018, lleva como 26 cirugías en su cuerpo, pero todavía le falta. Lo que yo más quiero es su rostro porque ya está grande y a veces me pregunta si así va a quedar y yo le digo que no, poco a poco vas a ir recuperándote. A mí me duele cuando me pregunta", expresó para La República.

Si bien indica que el Seguro Integral de Salud (SIS) ha cubierto parte del tratamiento, menciona que no le alcanza cubrir todo el tratamiento, ya que su único ingreso consiste en la venta de comida. "De esto sobrevivo con mis hijos, no tenemos otro trabajo", aclaró.

"Hago un llamado a la señora presidenta, que se ponga una mano al pecho y que, ella como madre, nos ayude. A nadie le deseo esto porque los accidentes pasan. Mi hijita fue quien escuchó que se cayó porque empezó a gritar", explicó tras mencionar que el niño es el menor de sus 4 hijos.

Aquellos que deseen ayudar a la madre de familia, pueden contactarse al número 981 888 445, a nombre de María Rosa Elias More.

El niño cayó a la olla de chicha hirviendo en 2018. Foto: Maribel Mendo/La República

Canales de ayuda

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.