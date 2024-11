Vacunarán contra el dengue a niños y adolescentes de cuatro regiones del país

El Ministerio de Salud (Minsa) aprobó el documento técnico ‘Plan piloto de implementación de la vacunación contra el dengue en las regiones de Tumbes, Piura, Loreto y Ucayali para los años 2024-2025’, el cual busca reducir la morbilidad, la mortalidad y la carga socioeconómica asociadas al dengue en niños y adolescentes de 10 a 16 años.



Para eso se inmunizará con la vacuna tetravalente, a través de dos dosis con un intervalo de tres meses. Esta medida se realiza bajo recomendaciones brindadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



La población objetivo son 222.750 niños y adolescentes pertenecientes a 16 distritos de estas regiones. Y es que también se busca evaluar la factibilidad, efectividad e impacto de la introducción de la vacuna contra el dengue en el esquema regular de vacunación.



A la fecha, hay 269.438 casos de dengue, hasta el 26 de octubre, y las muertes suman 255, según la sala situacional del Minsa.



Hay un ligero Incremento

El analista de datos Juan Carbajal señaló que hay un ligero incremento de casos de dengue, el cual se percibe desde la semana 30 (fines de julio), con 463 casos, hasta la semana 43 (fines de octubre) con 1.103. “Estamos hablando casi el triple. Las regiones donde se ve esta alza son San Martín y Loreto”, dijo.



Al respecto, el epidemiólogo Antonio Quispe señaló que el problema de aplicar esa vacuna es que no hay la certeza que la persona no haya estado previamente expuesta al dengue. “Y en estas cuatro regiones, donde hay una alta tasa de prevalencia de contagio, se corre este riesgo”, dijo. Precisó que la vacuna no tiene eficacia conocida contra los serotipos 3 y 4, solo contra los serotipos 1 y 2 del dengue.



Mucho cuidado

Por eso recomendó que se aplique a los niños que no han tenido dengue previamente. “Eso debe probarse con un estudio de serología, pero no lo están haciendo de esa manera. Se va a dar por grupo etario de forma general”. Dijo que lo ideal sería vacunar a regiones con menor prevalencia de dengue.



Pero ¿qué se debe hacer ante la próxima llegada de las lluvias que traerá más casos de dengue? Quispe señaló que, en esta época seca, el Minsa debería hacer control vectorial del zancudo, porque se proyecta que el 2025 va a ser peor que el 2024. El mal ya ha llegado a las 24 regiones y el Callao.

LA CLAVE



El presupuesto para la ejecución de este plan de vacunación contra el dengue asciende a 50 millones 730.000 soles.

Este año, los brotes de dengue aumentaron debido a las altas temperaturas que se extendieron.