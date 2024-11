Asesinan a administrador de car wash y dejan seis niños huérfanos en Trujillo: crimen sería un nuevo caso de extorsión

En un trágico suceso que ha conmocionado a la población de Trujillo, el administrador de un car wash fue asesinado a tiros en el distrito de La Esperanza. Este ataque, que se produce en un contexto de estado de emergencia, ha dejado a seis niños huérfanos, lo que ha generado una ola de indignación y llamados a mejorar la seguridad en la región. La violencia en la ciudad parece no tener fin, y la comunidad exige respuestas y acciones efectivas por parte de las autoridades.

La víctima se encontraba en su negocio cuando un grupo de sicarios irrumpió y abrió fuego. Testigos del hecho relatan que el ataque fue rápido y sorpresivo, dejando a los presentes en estado de shock. La noticia del asesinato ha recorrido rápidamente las redes sociales, donde los ciudadanos expresan su preocupación por la creciente inseguridad en Trujillo.

Víctima deja seis niños huérfanos

Según el reporte policial, el fatídico hecho sucedió el último domingo 03 de noviembre pasadas las 12 del día. Al local de lavado de autos llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió y se acercó al administrador, identificado como Paúl Portillo (44), de nacionalidad venezolana. Luego de ello, el sicario abrió fuego contra su víctima.

Esposa detalló que, días antes del crimen, la víctima había recibido amenazas. Foto: Exitosa.

Tras cometer el crimen, el sicario huyó junto a su cómplice en el vehículo mencionado. En tanto, la esposa de la víctima afirmó que Portillo deja 6 hijos en la orfandad. Cabe resaltar que la pareja de Portillo reveló que llevaban ocho años viviendo en el Perú. Además, sostuvo que no tenía problemas con nadie en el lugar, pues solo se dedicaba a trabajar.

¿Nuevo caso de extorsión?

La esposa de la víctima aseguro que, pese a que su pareja no tenía problemas con nadie en el lugar, el 29 de octubre recibió un sobre cerrado con presuntos mensajes extorsivos. No obstante, Paúl Portillo no leyó el contenido de las misivas y simplemente las botó, según las revelaciones de su esposa.

Las autoridades de la zona ya realizan las diligencias respectivas para dar con los responsables del asesinato. Foto: Difusión.

"Solamente le llegó una carta, más nada. Una carta, amenazándolo, pero al día siguiente ya no le llegó nada. No sé decir (qué había exactamente en la caja), él lo botó. Pido justicia porque él era un padre de familia. No se metía con nadie", sostuvo la mujer, quien no tiene claro cuál fue el verdadero motivo por el que asesinaron a su esposo.

Policía Nacional realiza las investigaciones del caso

Durante este último fin de semana se han registrado tres asesinatos en Virú, Casa Grande y Trujillo. Ante ello, el general José Zavala Chumbiauca, jefe de la región policial La Libertad, anunció que se están llevando a cabo las diligencias correspondientes sobre el asesinato del administrador del car wash.

"La familia refiere que el recibió una carta donde lo amenazaban directamente a el, queremos determinar cual sería el móvil, estamos en investigaciones. No se tiene reporte de que el local sea víctima de una amenaza o haya sido extorsionada", sostuvo el general.