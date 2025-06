Yape falso: esta es la nueva modalidad de estafas en la billetera digital, ¿cómo identificarla?

En Perú, la billetera digital Yape ha ganado popularidad, pero también ha sido blanco de diversas estafas. Recientemente, se ha detectado una nueva modalidad de estafa en Yape, donde los delincuentes envían notificaciones falsas de pago con el sonido característico de la app. Aunque la víctima recibe la alerta, en realidad no se ha realizado ninguna transacción; el estafador solicita un pago en lugar de hacer un depósito.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Para evitar caer en esta estafa, Yape recomienda verificar siempre los movimientos dentro de la app y no confiar solo en las notificaciones. También es importante no compartir información personal, no ingresar a links sospechosos y proteger el celular con medidas de seguridad.

➤ ¿En qué consiste la nueva modalidad de estafa vía Yape?

Una emprendedora denunció a través de TikTok sobre un pago fraudulento que iba a recibir tras vender unas prendas de su tienda. Todo empezó cuando dos personas querían comprarle unos productos y pidieron su número de celular para, supuestamente, pagarle con Yape. Luego de unos minutos le mostraron a la vendedora una captura de pantalla falsa. Lo curioso de este hecho fue que sí recibió el tono característico que aparece al momento de recibir dinero.

La vendedora intentó revisar sus transacciones y la persona estafadora refirió que "ya lo había hecho (el pago) y no era necesario ver los movimientos", de acuerdo al testimonio de la afectada.

Lo que sucedió en este caso era que, efectivamente, sí le había llegado una notificación a la mujer; incluso con un aviso en su celular, mas no había entrado dinero a sus cuentas. Lo que ocurrió era que la persona, en vez de depositarle, había solicitado un pago por la misma cantidad. El mensaje fue el siguiente: "(nombre de la persona) ha solicitado un pago por S/100". De esta manera, el delincuente no está pagando los S/100, sino que envía una notificación para cobrarte los S/100.

Usuaria reportó este fraude a través de TikTok. Foto: captura

➤ ¿Qué recomendaciones debes seguir para evitar ser estafado?

No te confíes del sonido de notificación de Yape. Ingresa a tu app y mira tus movimientos para cerciorarte que tengas el depósito.

Cuida tus datos personales y no compartas tu información confidencial como número de DNI o claves secretas.

No brindes información confidencial: no entres a links que recibas por SMS o correo para “actualizar tus datos” a nombre de Yape.

➤ ¿Qué sugiere Yape para prevenir fraudes?

Protege tus equipos celulares: Si pierdes o te roban el celular, contáctanos de inmediato

Cuida tus datos personales: No compartas tus datos confidenciales como número de DNI o claves secretas.

Oculta tu estado financiero: No muestres tu saldo de Yape o de tus cuentas de ahorro.

No brindes información confidencial: No entres a links que recibas por SMS o correo para “actualizar tus datos” a nombre de Yape.

Nunca compartas tus claves de acceso: Recuerda que con este dato puedes afiliar otros dispositivos a tus cuentas.

➤ ¿Dónde descargar Yape del BCP?