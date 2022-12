Protestas en Perú: ¿en provincias o regiones aún se mantienen las manifestaciones pese a la tregua?

Tras la vacancia de Pedro Castillo, se iniciaron una serie de protestas contra el Congreso de la República en varias regiones del Perú. Los manifestantes exigen el cierre del Legislativo y el adelanto de nuevas elecciones . Al inicio, se bloquearon carreteras, se atacaron infraestructuras de instituciones públicas, como el Ministerio Público, Poder Judicial y comisarías. Por su parte, el Gobierno instauró un estado de emergencia a nivel nacional y la fuerte represión de las fuerzas armadas y policiales cobró la vida, hasta el momento, de 21 ciudadanos.

No obstante, en los últimos días, algunas carreteras fueron liberadas. En tanto, los aeropuertos reanudaron sus actividades. Esto, gracias a que las manifestaciones y enfrentamientos con la fuerza del orden disminuyeron y, en algunas regiones, como Cusco y Arequipa, los huelguistas dieron tregua.

Sin embargo, pese a esta medida, ciertas zonas continúan con las protestas y con acciones pacíficas, como vigilias y plantones, contra el Congreso y el Gobierno. Asimismo, exigen justicia para los fallecidos.

¿En qué regiones continúan con marchas y protestas?

De acuerdo a la información recabada por La República, pese a la tregua que han dado las organizaciones sociales, por las festividades de Navidad y Año Nuevo, hasta los primeros días de enero, existen zonas o distritos donde aún se mantienen las protestas.

Cusco

En el Cusco, distintos gremios sociales suspendieron el paro indefinido por las fiestas navideñas y ferias, como el Santurantikuy, las cuales ayudan a la reactivación económica. Esto se decidió durante la reunión que sostuvieron los dirigentes de las provincias de Chumbivilcas, Calca, Canchis, Quispicanchis, Urubamba, La Convención y Cusco, el último miércoles 21 de diciembre.

El acuerdo al que se llegó en este encuentro, desarrollado en el local de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (Fartac), no engloba a las provincias de La Convención, Chumbivilcas y Canchis, donde no se dará una tregua por fiestas de nuevo año. Las protestas, en estas zonas, continuarán. En Canchis se dio una tregua de cuatro días y se habilitó un pase humanitario hasta el lunes 26 de diciembre. En tanto, en las otras dos zonas aún no llegan a acuerdos.

Según los dirigentes, las protestas se retomarán el 3 de enero. Durante este tiempo, se llevarán a cabo los reforzamientos para retomar la protesta con mayor fuerza.

Foto: La República

Puno

En Puno, y en otras 11 provincias, el miércoles 21 de diciembre, ciudadanos paralizaron sus actividades y protestaron luego de que el Congreso decidiera programar elecciones generales para abril de 2024 y no para el 2023, tal como exigen los manifestantes.

“Rechazaron la propuesta de la izquierda para que se consulte a la ciudadanía si quieren o no el cambio de la Constitución Política, pero la derecha se sale con su gusto de convocar elecciones para el 2024 y hacer reformas electorales a su medida. Eso es el colmo. Este Congreso tiene que irse y Dina Boluarte tiene que renunciar sí o sí”, dijo el transportista Manuel Torres.

Es así que las principales vías fueron cerradas por los transportistas, quienes se sumaron a las marchas y colocaron sus unidades para bloquear el paso de los buses y carros particulares.

Sin embargo, los pobladores de la ciudad de Juliaca sí brindaron una tregua y retomarán sus acciones desde el 4 de enero de 2023. Además, la carretera a Desaguadero continúa bloqueada por grupos de ciudadanos.

Arequipa

Al igual que en Puno, en Arequipa la aprobación de las elecciones para el 2024 generó molestia. En esa línea, el presidente del Frente de Defensa del Cono Norte, Felipe Domínguez, informó que las protestas continuarán y anunciaron una marcha para este jueves 22 de diciembre. “Cuando quieren hacer lo legal, lo estiran, pero cuando quieren vacar a un presidente, lo hacen en cuestión de horas”, increpó.

Apurímac

En la región de Apurímac, según testimonios recogidos por La República, Chincheros y Andahuaylas continúan con manifestaciones, aunque la intensidad de estas ha bajado. “En Abancay y otras partes se llegó a un acuerdo con los comerciantes para que puedan trabajar durante estas fechas de fin de año”, comentó una fuente de Apurímac.

Ayacucho

En Ayacucho, los enfrentamientos contra las Fuerzas Armadas dejó como saldo 10 fallecidos, quienes murieron por impactos de bala. Por esa razón, en Huamanga y otras zonas, la población aún sale a marchar y realiza vigilias por los difuntos.

Lambayeque

Debido a la baja concurrencia, en Lambayeque se suspendieron las movilizaciones. El último plantón fue el lunes 19 de diciembre en el parque Obrero de Chiclayo.

Los representantes sociales indicaron que, este jueves 22 de diciembre, se movilizarán a partir de las 4.00 p. m. A su vez, las carreteras están liberadas.

Foto: La República

La Libertad

Al igual que Lambayeque, en La Libertad diversos colectivos anunciaron una marcha pacífica para las 4.00 p. m. para exigir el cierre del Congreso, nueva Constitución y adelanto de elecciones, la liberación de Pedro Castillo y justicia por los fallecidos en las protestas.

No obstante, desde el 18 de diciembre, los ronderos de la región dieron una tregua hasta las 6.00 a. m. del lunes 26 de diciembre. Por otro lado, José Luis Agüero Lobaton, defensor del Pueblo de dicha región, comunicó que el martes 27 se iniciará una mesa de diálogo entre ministras y las rondas campesinas para evitar la toma de carreteras.

Piura

En Piura, en los últimos días, se vienen realizando vigilias. Además, en algunas zonas de la ciudad, grupos de ciudadanos continúan protestando contra el Congreso.

Por otro lado, en Ayabaca, tras una reunión entre las rondas campesinas, el Sutep y el Frente de Defensa por los Intereses de Ayabaca, se suspendieron temporalmente las medidas de protesta.

Por su parte, Juan Romero, vocero de la Comunidad Campesina de Castilla, informó que, en la tarde de este viernes 23 de diciembre, se llevará a cabo una reunión con las distintas organizaciones sociales para coordinar las acciones en los siguientes días.

Por otro lado, los viajes interprovinciales se desarrollan con normalidad, ya que las vías están despejadas.

Amazonía

En la Amazonía, líderes indígenas declararon estado de emergencia en sus territorios y exigen nuevas elecciones y la conformación de una asamblea constituyente.”Alertamos al Ejército, alertamos a la Policía Nacional del Perú que no nos trastoquen porque nosotros estamos en nuestro territorio, ahí nos veremos, ahí nos declararemos seguramente la guerra, porque ya nos están provocando y nos crean malestar”, dijo uno de los dirigentes.

Protestas en Perú: ¿qué vías y carreteras siguen bloqueadas a nivel nacional?

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), a través de Twitter, informó que, hasta la tarde de este 22 de diciembre, “cinco puntos a nivel nacional presentan tránsito interrumpido. En tanto, en 178 se ha restablecido el pase vehicular”.

De acuerdo al mapa interactivo de la Sutrán, no hay acceso en las siguientes vías y carreteras: