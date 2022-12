Más de 10.000 mujeres desaparecidas este año

¿Qué pasó con ellas? La Defensoría del Pueblo reveló que de enero a noviembre se registraron 10.610 denuncias por desaparición de mujeres, y a pesar del tiempo transcurrido solo el 48% de ellas fueron ubicadas (5.123).

En noviembre, por ejemplo, la Policía registró 972 denuncias (3% más que en octubre), de las que 534 (55%) fueron resueltas con la ubicación de las personas.

Al respecto, Isabel Ortiz, representante de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría, explicó a La República que hay factores estructurales y de capacidad de la Policía que explican este problema.

“El primero es que el portal de personas desaparecidas no responde de manera adecuada a los parámetros legales; luego, el registro de personas desaparecidas aún está siendo actualizado. Al no tener implementos tecnológicos que respondan a nuestra realidad, no vamos a poder ubicar inmediatamente a las personas y no va a ser eficiente su búsqueda”, manifestó.

“Lo otro es que, a partir del ejercicio de funciones de la Policía, uno de los grandes problemas es la alta rotación del personal, se capacita a los policías en comisarías para atender un caso de desaparición. Pero ante la alta rotación tenemos otro grupo de policías que va a justificar la desaparición, que no está capacitado, que va a solicitar 24 horas para registrar la denuncia”, agrega.

PUEDES VER: TC declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad de la Ley Universitaria

Por ello, la Defensoría exige una mayor eficiencia y debida diligencia en la actuación de las autoridades competentes frente a casos de este tipo.

“Estamos visibilizando esta forma de violencia para que se desarrolle un plan nacional contra la violencia de género. Esto con la finalidad de adoptar medidas preventivas, para que no solo se atiendan (los casos), sino se prevenga la desaparición”, sostiene Ortiz.

Por otro lado, de enero a noviembre se han producido 124 feminicidios, en 21 de los cuales (17 %) las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas. Ante esta situación, la Defensoría recomendó al Ministerio del Interior evaluar las dificultades en la investigación de los casos y en la ubicación oportuna.

La Defensoría pide que se cuente con una dirección PNP de personas desaparecidas con competencia a nivel nacional.