Transportistas de Lima y Callao anuncian que no acatarán paro convocado para este martes

Según informó el representante del gremio de transportistas de Lima y Callao, David Mujica, el servicio de transporte público se realizará de forma normal. Es decir, no acatarán el paro nacional de transporte. No obstante, la situación en el terminal de Atocongo es distinta: no hay buses con destino a provincias.

Por otro lado, en el terminal de Atocongo, los buses interprovinciales y de carga pesada continuaban brindando el servicio , aunque ya habían informado que sí acatarían el paro a nivel nacional.

En dicho terminal, los buses con salidas cada 5 minutos con dirección a Ica, Cañete, Mala, Asia y Chincha están teniendo una afluencia conforme a lo recurrente. Asimismo, el tarifario no presenta variaciones.

El terminal formal de Atocongo ubicado en la pista auxiliar de la Panamericana Sur sí ha acatado el paro de transportistas puesto que solo están recibiendo a los buses que ya realizaban su trayecto desde el día anterior desde regiones del sur como Puno, Arequipa y Cusco.

DECISIVO. El sector transporte anunció un paro indefinido desde el 22 de noviembre.

Paro sí es acatado en regiones

Vehículos varados y personas sin poder llegar a sus destinos. Así se vive el panorama en distintas regiones al interior del país.

En Junín, los usuarios abordaron desde horas de la madrugada los buses en el terminal terrestre de Satipo.

En Áncash, los transportistas bloquearon la carretera de la Panamericana Norte, a la altura del puente Carrizal en el distrito de Casma.

En Arequipa, decenas de camioneros se movilizaron hasta el kilómetro 48 de la Panamericana Sur. Por su parte, conductores de transporte de carga pesada, se concentró en la variante de Uchumayo, vía de acceso a la Ciudad Blanca.