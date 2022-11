Cercado de Lima: vecinos asesinan a reciclador frente a sus hijas tras sostener discusión

La madrugada de este lunes 14 de noviembre, un padre de familia de 30 años falleció tras sostener una discusión con una mujer y sus dos hijos. El hecho ocurrió en su vivienda ubicada en la quinta Corazón de Jesús, en jirón Áncash 1227, en el Cercado de Lima.

Según contaron las sobrinas del occiso identificado como Jorge Antonio Gutierrez Chumbez, los agresores se encontraban en estado de ebriedad. Además, señalaron que este se encontraba en el segundo piso de su casa cuando los jóvenes, quienes son menores de edad, y su madre, Maryori Peralta, fueron para increparle por unos temas con la propiedad, hecho que desencadenó la tragedia.

“Vinieron aquí, al segundo piso, empujaron la puerta y han buscado la bronca de la nada. En el forcejeo, a mi tío lo han bajado por la escalera y le han metido tres puñaladas en el pecho. Son personas que paran robando, tomando. Es familia de la esposa, de su mujer, son sobrinos. Por la casa antes tuvieron una gresca”, contó la joven, quien evitó dar su nombre, a La República.

Este lamentable hecho sucedió delante de las hijas de la víctima, menores de 10, 5 y 2 años, mencionó la pariente. “Sus tres hijas han querido salvarlo, pero no pudieron, una de ellas tenía la mano ensangrentada porque quería ayudar a su papá, les han dejado dañadas psicológicamente”, agregó.

Familiares cuentan que esta no sería la primera vez que las personas mencionadas le “buscan la bronca” a la víctima, quien se dedicaba a la labor de reciclaje para mantener a su familia.

“El joven era caballero, trabajador, era reciclador, mucho quería a sus hijas, es indignante que haya esta clase de muerte”, señaló.

La familia exige justicia y que el crimen no quede impune. “Pedimos ayuda, que no los dejen libres, nada más. Dejan tres niñas huérfanas que han quedado con traumas porque han querido salvar a su papá, pero no han podido”.