Hombre en situación de discapacidad denuncia que AFP Integra se niega a pagar pensión por invalidez completa

Ricardo Galván Gildemeister, de 54 años, ha denunciado que desde hace nueve años, la compañía de seguros AFP Integra le niega el pago completo de pensión por invalidez que le corresponde según el Poder Judicial.

Cuando se afilió, hace 23 años, usaba un bastón para caminar por un problema medular que padecía. Aun así, terminó su carrera y logró concretar una maestría en España. Sin embargo, años después, le diagnosticaron una discapacidad severa.

“En el 2013 me rompo el manguito rotador del hombro derecho y me rompo el bíceps de mi hombro derecho, entenderá que para una persona que se moviliza en bastones es inutilizar mi brazo con lo cual no podía utilizar mis bastones, tampoco empujar una silla de ruedas. A partir de mayo del 2013, contrato una persona para que me ayude en mi vida diaria ”, relató para Cuarto Poder.

De acuerdo a los informes médicos, Ricardo se convirtió en una persona completamente dependiente, por lo que decide solicitar a su AFP activar el seguro por su discapacidad.

“ El sistema privado de pensiones confunde discapacidad con invalidez para el trabajo. P roducto de ello me dicen sí tiene invalidez permanente, pero la fecha de ocurrencia es el año 90 con lo cual no tengo cobertura de la compañía de seguro”, contó.

“Según ellos yo ya estaba invalido para realizar cualquiera actividad desde el año 90 y la pregunta es (...) cómo desde el año 93 retomo mis estudios universitarios y he trabajado de manera ininterrumpida y he aportado todos estos años, eso es lo arbitrario”, agregó.

Inicia el largo proceso judicial

Cuando el comité médico de las AFP y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) le negaron la cobertura, Ricardo decidió llevar su caso al Poder Judicial, pero la empresa apeló a todas las instancias. Él tuvo la oportunidad de tener asesoría legal gratuita, aunque tuvo que seguir trabajando para poder solventar sus gastos, como la atención especializada que recibe en casa.

“Todo esto me ha demandado deterioro físico, porque yo seguía trabajando, he estado afectando otras partes de mi cuerpo porque tenía que cumplir un horario laboral, no podía hacer una serie de actividades de rehabilitación que me obligaban y mi salud se ha ido deteriorando. Eso también me afectaba psicológicamente porque depender de otra persona no es fácil ”, comentó.

En mayo de este año, el tercer juzgado en materia constitucional falló a su favor, lo cual fue confirmado tres meses después por la segunda sala civil de Lima.

“Nueve años he esperado, ha transcurrido nueve años en el Poder Judicial para que la AFP me dé la pensión de invalidez. Luego de la sentencia, estoy en la puerta, yo entendía que era un proceso muy simple, un cálculo y me dan el monto y tengo que volver a repetir lo mismo, pasar por lo mismo, no se imagina lo mal que me siento y ya no sé a dónde más ir, no sé qué más hacer ”, lamentó.

Nueva batalla

El denunciante ahora busca saber cómo fue calculado el monto que necesita por pensión de invalidez . El 3 de octubre de este año recibió un correo donde la compañía informaba que ya había realizado el pago del aporte adicional por la cobertura de su condición. Sin embargo, al tratar de comunicarse con ellos, ya que considera que debe recibir un monto mayor, no obtuvo respuesta.

“En todo momento me han negado esa información, me decían (eso) se la damos en la siguiente fase. En todo momento me apersoné a ventanilla, no me han querido dar esa información”, explicó.

El agraviado envió este reclamo a la SBS, entidad que el 19 de octubre pasado le respondió que según Integra, su trámite para esta asignación monetaria se inició el 19 de julio de este año y no en el 2013, como señala la sentencia judicial. Para Galván, esta diferencia representa aproximadamente S/ 300.000.

“La AFP está considerando para el cálculo de mi fondo de pensión y el aporte de la compañía de seguros para el fondo de invalidez, como si yo me estaría jubilando desde el 2022, cuando tengo 54 años. Yo inicié el trámite cuando tenía 45, ellos tienen que proyectar mi fondo cuando yo tenía 45, no ahora. Es la ley, ellos están haciendo mal el cálculo”, protestó.

AFP Integra responde.

Inicialmente, a través de un comunicado, Integra se ratificó en que el trabajador ingresó su solicitud de invalidez en julio del 2022 y aseguraron que transfirieron dinero a la cuenta del denunciante para completar el fondo que le corresponde.

Sin embargo, luego enviaron un segundo texto a Cuarto Poder, donde indicaban que respetarán la decisión del Poder Judicial de que la fecha de calificación es diciembre del 2013.

Representantes de la empresa se disculparon con Ricardo Galván por ofrecerle poca información sobre el cálculo de su pensión. Señalaron también que no tienen injerencia en las decisiones de los comités médicos de las AFP y de la SBS.