‘Cuto’ Guadalupe denuncia que Tren de Aragua le exige S/ 5.000 para no colocar granada en su local

El exjugador de fútbol peruano Luis ‘el Cuto’ Guadalupe ha denunciado ser víctima de amenazas telefónicas por parte de la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Los extorsionadores le exigen 5.000 soles para no colocar una granada en la parte exterior de su restaurante, ubicado en el Callao.

Los delincuentes llamaron al teléfono del local Cuto 16 el pasado lunes 1 de noviembre, aproximadamente a las 2.15 p. m., y conversaron con el representante del empresario José Lara creyendo que se trataba de Guadalupe.

“Ellos dicen que no confíes en las personas que paran contigo, no todos son tus amigos, que estas personas han pagado 10.000 soles para hacer sicariato contra tu persona, y nosotros nos hemos enterado de que tú eres una persona de bien, no tienes el perfil de que puedas tener un problema con nosotros”, relató Luis en entrevista con La República.

Luego ofrecieron brindar un servicio de seguridad, pero a cambio de un pago. “Querían 5.000 soles, el 50%. (Pidieron) conversar si no tenía los 5.000 para ver cómo hacía para darles ese monto”, agregó.

Amenaza de granada

El último mensaje que dejaron los criminales fue una amenaza de que, si no accedían a depositar el dinero, iban a dejar una granada en el exterior del restaurante del exjugador de Universitario de Deportes.

“Si quieres lograr tus sueños, tienes que luchar y trabajar por ellos. No van a venir personas de mal vivir y querer que uno les regale la plata. (Estoy) fastidiado, pero a la vez tranquilo. Estas cosas tienen que hacerte más fuerte, siempre tomando las precauciones del caso. Por eso tuve que ir a denunciar. La Policía me dio la tranquilidad. Confío en la PNP”, expresó.

PNP descarta que Tren de Aragua esté detrás de extorsiones

Según Guadalupe, efectivos del equipo Terna de la Policía Nacional del Perú se encuentran vigilando los alrededores de su local y le han asegurado, además, que el Tren de Aragua no opera en el puerto chalaco.

“Nos han dicho que normalmente es imposible en el Callao. (Yo tengo) la posibilidad de tener estas coberturas por ser persona pública, pero hay personas que no tienen esa posibilidad y que cometen el grave error de ceder a ese chantaje. Yo recomiendo que todos estos casos se denuncien y que confiemos en nuestra Policía nacional”, aconsejó.