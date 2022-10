¿Habrá clases este lunes 31 de octubre en colegios públicos y privados? Esto dijo Minedu

Este 31 de octubre es día no laborable en Perú a raíz de lo dispuesto por el Gobierno de Pedro Castillo. ¿Habrá clases para los colegios públicos y privados, según el DS 033-2022-PCM? Revisa en esta nota qué dijo la cartera del ministro de Educación, Rosendo Serna, respecto a la jornada escolar del último lunes de octubre.

El decreto supremo del Ejecutivo se une a lo establecido por el feriado nacional del 1 de noviembre y busca fomentar el turismo en el país e incentivar la reactivación económica.

¿Habrá clases en los colegios del Perú este 31 de octubre?

En diálogo con La República, el Ministerio de Educación detalló que este 31 de octubre no habrá clases a nivel nacional en los centros educativos del Estado, ya que es un día no laborable.

El calendario escolar del Minedu solo aplica a los colegios del Estado. Foto: Yolanda Goicochea/URPI-GLR

¿Los colegios privados tendrán clases este 31 de octubre?

Respecto a los colegios particulares, el Decreto Supremo 033-2022-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, indica que el descanso de la jornada escolar dependerá de la autoridad de cada institución educativa. No obstante, si acatan la medida, los alumnos tendrán que recuperar un día más de clases.

¿Cuándo finalizan las clases escolares este 2022?

De acuerdo con el calendario escolar oficial del Minedu, los alumnos regresaron a clases este 17 de octubre como parte del cuarto y último periodo académico de este año. Por tanto, el periodo escolar termina el 16 de diciembre del 2022 en todo el Perú.

Calendario escolar 2022 Foto: Andina

Diferencias entre feriado y día no laborable

Los feriados se rigen por una ley y los días no laborables son decretados por el Gobierno del Perú. Recuerda también que los feriados son descansos remunerados que no se compensan. En cambio, si no trabajas en día no laborable, debes recuperar luego estas horas.