Arequipa: obreros denuncian que gobernadora no cumplió con reactivación de proyectos

El Sindicato de Construcción Civil volvió a protestar este miércoles contra el Gobierno Regional de Arequipa por el incumplimiento de acuerdos para el destrabe de obras en la región.

Según el secretario del sindicato, Ludge Espinoza, la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez firmó compromisos con ellos para destrabar por lo menos cuatro obras hasta antes de octubre. Sin embargo, no cumplió y, por ello, decidieron protestar este miércoles.

“Los obreros de construcción civil nos hemos visto obligados a protestar para exigir a la gobernadora que cumpla con los compromisos que firmó en setiembre pasado. Dijo, con fechas específicas, cuándo las obras iban a retomarse, pero no ha cumplido”, indicó Espinoza a La República.

PUEDES VER: Candidato a distrito de Arequipa era el único que postulaba y perdió contra los votos blancos y nulos

Los proyectos que debían retomarse eran: el puente Añashuayco, la autopista Yura - La Joya, la construcción del colegio Luna Pizarro y una obra de asfaltado en el sector de Horacio Zevallos, distrito de Socabaya .

Los obreros denunciaron también el retraso en el requerimiento de materiales para la obra de los cuatro carriles en el Cono Norte y obras viales en Mariano Melgar.

“Denunciamos que no hay capacidad, no hay eficiencia de sus funcionarios, por eso no se pueden reactivar las obras. También la demora de los materiales, no hay combustible. No vamos a permitir una vez más que a los trabajadores se nos eche la culpa del retraso de las obras”, agregó el dirigente a este medio.