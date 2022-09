Presidente de Essalud presionó para que su amigo del gimnasio obtenga jefatura en la institución

Un audio difundido por Panorama, puso al descubierto que, Gino Dávila Herrera, presidente del directorio de Essalud, presionó al gerente de la institución en Tumbes, Jaime Chanduví, para que se recomiende y contrate como nuevo jefe de la Administración de la mencionada región a su amigo de gimnasio, José Arturo Villagarcía Maticorena.

“Gordo, te va a dar el mensaje, me estás cambiando administrador, está yendo este bandido. Al toque”, se puede escuchar en la primera parte de los audios emitidos por Panorama, en el cual se da a conocer la conversación que mantuvo Dávila Herrera con Jaime Chanduví a quien se le conoce como el ‘Gordo’.

Inmediatamente después, el mismo José Villagarcía envió un audio de manera directa a Chanduví para que reciba su petición y así ocupar el cargo de confianza en Essalud para la región Tumbres.

“Te voy a mandar mis documentos para lanzar la propuesta como administrador. Por favor, amigo, ya. Acá estamos juntos en el gimnasio (con Dávila) y cualquier cosa coordinamos, estamos en contacto”, se escucha en parte de la grabación.

La conversación difundida pertenece al pasado martes 26 de julio, momento en donde el titular de la institución estuvo junto a su amigo Villagarcía en el gimnasio de Essalud.

Luego de ser difundida la comunicación, Dávila aceptó su voz en las conversaciones por WhatsApp, además de indicar que solo sugirió más no ordenó que se designe a Villagarcía como nuevo jefe de Administración de la Red Asistencial Tumbes.

Sin embargo, Chanduví negó estas conversaciones, pese a que Gino Dávila confirmo la veracidad de los audios.

Petición aceptada

El pasado 22 de agosto, se firmó la resolución en Lima y se anunció como nuevo administrador de la jefatura en Tumbes a José Arturo Villagarcía Maticorena, el amigo de Gino Dávila, quien es el sucesor de Elva Victoria Ramos León, exadministradora de la institución que fue removida del cargo sin anuncio previo ni explicaciones.

“Fue una salida abrupta, en realidad. A mi me notificaron de la noche a la mañana (...) Hasta ahora no entiendo porque me dieron por concluido el cargo de confianza”, declaró para el dominical. Añadió que su cese se dio mientras se encontraba gestando.