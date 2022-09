¿Por qué SJL cuenta con un solo hospital público pese a ser el distrito más poblado del Perú?

De los 43 distritos que conforman Lima, solo en San Juan de Lurigancho habitan más de un millón de personas. Comparando cifras, este sector tiene una población similar a toda la región Arequipa. A pesar de su gran densidad demográfica, solo cuenta con un hospital de una categoría que no puede ofrecer las especialidades, operaciones y servicios más complejos que necesitan sus moradores.

Aunque el pasado 28 de julio, el presidente Castillo anunció que desde el Ministerio de Salud (Minsa) se desembolsaría un presupuesto de S/ 3,5 millones para la elaboración del Expediente Técnico del nuevo nosocomio de SJL, esta situación ha sido similar desde hace 12 años, cuando se dieron las primeras propuestas. Por ello, en esta nota de La República, consultamos con un experto en salud pública, así como con dos exministros de la cartera de Salud para poder conocer el porqué de esta situación.

SJL: un hospital para un millón de habitantes

Actualmente, SJL solo posee un nosocomio de nivel 2, categoría 2, el cual no cuenta ni con el espacio ni la infraestructura necesaria para que una población de más de 1 millón de habitantes pueda ser atendida de manera eficiente. Como consecuencia, la ciudadanía debe esperar hasta más de un mes en obtener citas. Asimismo, aquellos pacientes que necesitan de una intervención quirúrgica o un tratamiento más especializado solo pueden ser atendidos en establecimientos de nivel 3.

“Tener un distrito sin acceso a servicios de salud especializados es una grave consecuencia. SJL tiene algunos centros, el hospital que es de nivel 2-2, pero no tiene servicios de alta especialización y, por lo tanto, el no tener un hospital de ese nivel no completa la red sanitaria (...) A la población no se le está ofreciendo una atención completa. Para temas de alta complejidad, las personas se deben ir a otros distritos”, sostuvo Augusto Tarazona, médico infectólogo y exviceministro de prestaciones y aseguramiento de salud del Minsa.

En 2020, el mercado informal que ocupa el terreno del hospital de San Juan de Lurigancho se incendió dos veces. Foto: captura de ATV

¿Por qué SJL cuenta con un solo hospital público?

Sin planificación ni diseño

Son varios los factores que responden esta pregunta; sin embargo, los entrevistados coinciden en que una de las principales razones por las que San Juan de Lurigancho no cuenta con un nuevo y moderno nosocomio es la gran ausencia de un planeamiento y diseño. “ Básicamente, no existe una planificación racional de la construcción de establecimientos de salud ”, indicó Tarazona.

Por su parte, el exministro de salud Hernando Cevallos, subrayó que el déficit de infraestructura que golpea a este sector a nivel nacional, se ve reflejada en SJL. “ El desarrollo del tema de salud en nuestro país no se ha caracterizado por una planificación (...) Por eso no sorprende que tengamos tanta disparidad en las estructuras hospitalarias, más allá de un olvido de décadas. Porque si revisamos la realidad del Dos de Mayo, del Loayza, el Carrión, vamos a ver que debieron remodelarse hace tiempo. No sorprende el olvido para un distrito tan populoso como SJL”, señaló.

Comerciantes ambulantes se aglomeran afuera de hospital de San Juan de Lurigancho. Créditos: Jorge Cerdán / La República.

Asimismo, es importante añadir que a lo largo de los años, este distrito se ha ido expandiendo también si un orde n, por lo que no se construían nuevos establecimientos de salud, sino que solo se iban agregando más especialices o áreas según las necesidades de los vecinos.

“Es un ‘transformer’, porque d esde un principio nunca se diseñó como un hospital , sino que era un puesto de salud, que se convirtió a centro, que se convirtió a materno infantil y después pasó a ser un hospital. Por eso, cuando ves el lugar, te das cuenta de que no se ha diseñado como tal (...). Ves pasadizos que se abren, es desordenado. Y no es el único caso”, comentó el extitular de Salud Óscar Ugarte.

Doce años sin sanear los terrenos

A pesar de la crisis que infraestructura hospitalaria que sufre todo el país, hace 12 años se propuso la construcción de un segundo nosocomio de mayor complejidad para este sector que alberga más de 1 225 000 ciudadanos. No obstante, los 18 ministros que han ocupado la dirección del Minsa desde el 2010 no han logrado concretar este proyecto.

Asimismo, hace más de una década que ya se cuenta con el terreno en el que se construiría el nuevo establecimiento, así como el número de camas, espacios y más; sin embargo, el mayor obstáculo es que, hasta la fecha, no se ha podido sanear este predio ubicado en la avenida Canto Grande, al costado del actual hospital. Esto debido a que alrededor de 2.000 comerciantes ambulantes han tomado posesión de parte de dicha propiedad.

Actualmente, varios ambulantes han ocupado el terreno del nuevo hospital. Foto: La República

“ Si no tienes el lugar, ¿dónde vas a construir? No puedes avanzar en el proyecto de ejecución . El Minsa había dispuesto una área para la construcción del hospital, pero estaba ocupada, por lo que era imposible avanzar en este proyecto. Necesitábamos definir el tema del terreno, esa era la traba principal para avanzar”, aseveró el extitular de Salud, Hernando Cevallos.

De acuerdo con Cevallos, durante su gestión (julio 2021- febrero 2022) se realizaron una serie de reuniones entre la municipalidad de SJL y los comerciantes en las que se dio la opción de que los vendedores ocupen otro espacio dentro de la jurisdicción, pero nunca recibieron una respuesta por parte de la comuna.

Por su parte, Óscar Ugarte, quien fue ministro de Salud en dos ocasiones (2008-2011 y de febrero a julio 2021) también destacó el problema de los litigios del terreno de construcción, así como el de la invasión de vecinos de la zona. Es así que durante su dirección no se pudo “ejecutar nada”, ya que todo estaba judicializado.

Cabe destacar que durante el mensaje a la nación de Castillo, se anunció que el expediente técnico para la construcción del Hospital de San Juan de Lurigancho estaría listo en diciembre de este año. No obstante, el experto en salud pública Augusto Tarazona sostuvo que lo más importante no es que este documento esté listo, sino que se libere el predio.

“ Si el expediente técnico se termina hoy o en diciembre y no se ha desocupado el terreno, que está obstruido por ambulantes, no se va a poder avanzar nada, se va a quedar en el papel . El alcalde se comprometió en desocupar, porque esa es su función (...) De lo contrario va a pasar lo mismo que en muchas regiones, con el expediente técnico en la mano va a pasar 12 años más. El terreno es el punto de partida para construir”, advirtió el especialista.

Ante estos hechos, La República intentó comunicarse con la municipalidad de SJL; sin embargo, no se obtuvo respuesta al respecto.