Comas: joven sufrió quemadura en ojo, empresa lo obligó a seguir laborando y él perdió la vista

Un joven, que se desempañaba como electromecánico industrial en la empresa Zinc Industrias Nacionales S.A., ubicada en Comas, denunció haber sufrido un accidente laboral con una de las mangueras neumáticas. Según lo que narró el trabajador, el óxido de zinc en polvo que se encontraba a alta temperatura salpicó hasta sus ojos. Los lentes que debían servir para protegerlo ante este tipo de eventualidades no pudieron cumplir su función, pues no eran los indicados para esta clase de trabajo.

“Trabajé en la empresa Zinc Industrias Nacionales S.A, y, realizando un mantenimiento correctivo en el área de fundición, reventé una manguera neumática. El mecánico desapareció y no había quién cierre la válvula. A mí me dieron unos lentes que eran para nivelar, yo le indiqué al ingeniero de seguridad industrial Carlos Oré que no eran los lentes indicados, pero me dijo que todos trabajaban con eso. El óxido de zinc en polvo a 120 grados se incrustó en mi vista”, dijo a ATV Noticias.

Asimismo, indicó que, al darse cuenta de que su vista estaba afectada, personal de la empresa lo llevó hasta el baño para echarle agua en sus ojos. Sin embargo, y pese a que la vista derecha estaba quemada, le pusieron un parche y le indicaron que continuara trabajando.

“Me llevaron al baño, me comenzaron a echar agua. El ojo derecho solo estaba rojo, pero el izquierdo sí (tenía quemadura). En el tópico de la empresa me lavaron con suero, me parcharon y me mandaron a seguir trabajando. Yo le dije a la asistenta social que me dolía, y ella me dijo que no, que siguiera trabajando. A las 3 de la tarde, ya no aguantaba el dolor, y ahí recién activan el SCTR”, manifestó.

El trabajador indicó también que el accidente fue a tempranas horas de la mañana, pero recién en la tarde fue derivado a una clínica local, donde el médico le manifestó que tenía la córnea quemada y debía guardar descanso médico por seis meses. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando, mientras él se encontraba durante este tipo de recuperación, la empresa le envió un mensaje en el que le indicaban que tenía que volver a trabajar.

“Me dijeron que tenían que ir a laborar porque yo debía horas. Me dijeron que, si no iba, me iban a despedir por abandono laboral. Yo tuve que ir a trabajar así como estoy”, precisó.

Cabe resaltar que el joven trabajador hizo su denuncia ante Sunafil, por lo que la entidad impuso una multa de 32.000 soles a la empresa. Sin embargo, no exigió una indemnización para el agraviado y le indicaron que solo hasta ahí era su participación.