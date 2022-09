Pronabec reduce vacantes de Beca 18 de 5.000 a 1.194 para el próximo año

Las denuncias aparecidas en las redes sociales respecto a que se ha reducido el presupuesto que destina el Estado al programa Beca 18 en más de S/76 millones para el 2023 fueron confirmadas el por el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Rosendo Serna.

Ello significa que entre 80 y 90 mil postulantes se verán perjudicados. Hay que recordar que Beca 18 tiene 8 modalidades, entre ellas Beca Vraem, Beca EIB (lenguas amazónicas, Beca Huallaga) que tendrán menor cobertura debido a esta reducción del presupuesto.

El ministro Serna explicó que la principal razón es que desde el Ejecutivo se está dando prioridad a la aprobación del proyecto de ley de ingreso libre a las universidades. De esta forma, la norma se enfocaría en la población estudiantil vulnerable y empobrecida.

“Lo que nosotros estamos planteando es el ingreso libre y ahí tenemos 5.000 vacantes para jóvenes de estrato vulnerable. (...) Esperamos que el Congreso estudie y apruebe el proyecto”, dijo en RPP.

Además, señaló que se ha presentado irregularidades de gente que no era pobre y podía pagar una carrera universitaria.

Sin embargo, Alexander Casas Cóndor, del Frente de Postulantes a Beca 18, refirió que están en contra del ingreso libre a las universidades pues “esto solo ayuda a insertarse a una universidad, en cambio, Beca 18 es una beca integral, que da alimentación, vivienda y cubre la matrícula”.

PUEDES VER: Docentes de la Unsaac en contra del ingreso libre a universidades

Indicó que el problema de la filtración no es culpa de los jóvenes sino del Estado que no hace una adecuada revisión.

Es el SISFOH (Sistema de Focalización de Hogares) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) el que hace esta clasificación de pobreza o pobreza extrema.