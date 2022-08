Agresor ofreció 5.000 soles a familia de joven a la que había dopado

Una joven que se encontraba en búsqueda de una oportunidad laboral en una entidad del Estado denunció que fue dopada por dos trabajadores del Hospital Rebagliati de EsSalud. Ahora ella exige justicia y pide se les dé la sanción correspondiente.

“Yo deseo justicia y que se les dé la sanción necesaria a las personas implicadas, el señor Rigoberto Mercado y Dennys Bazán. Esto pudo haber pasado con cualquier persona, yo no sé qué pudo haber pasado si mi novio no hubiese estado ahí. Esto no ha sido solo intención de tocamientos indebidos, pudo haber llegado a más”, dijo a Panamericana Noticias.

Asimismo, indicó que conocía a uno de sus atacantes y eso habría generado que sea mucho más fácil que cayera en el señuelo.

“Sí, se ha aprovechado. Yo confié en el señor Dennys cuando me presentó al señor Rigoberto. Bueno mi mamá también confió, todos confiamos en esa persona”, resaltó.

Por otro lado, la madre de la víctima también denunció que ambos agresores intentaron comprar su silencio ofreciéndoles una suma exorbitante de dinero.

“El señor Rigoberto nos dijo que nos iba a dar 5.000 soles para que quede ahí nomás porque él tiene familia, que por favor piense en sus hijos, su trabajo y yo le dije que en su momento hubiese pensado en eso”, manifestó al citado medio.

EsSalud se pronunció al respecto e indicó que, tras enterarse de lo sucedido, procedieron a separar de la institución a ambos trabajadores.

“De forma inmediata se separó de la institución a Rigoberto Mercado Córdova y Dennys Romero Bazán, involucrados en los hechos denunciados. La Secretaría Técnica del Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo de la Red Prestacional Rebagliati está realizando las acciones de su competencia para impartir las sanciones administrativas que correspondan”, se lee en el comunicado.