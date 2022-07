OMS declara alerta máxima por la viruela del mono: ¿qué debe hacer el Perú?

El Perú aún no acaba de salir de la pandemia de la COVID-19 y ya está enfrentando otra enfermedad que, para la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada vez está dando más complicando complicaciones. Prueba de ello es que recientemente la entidad ha lanzado una alerta máxima por la viruela del mono, la cual ya ha dejado más de 16.000 casos en 74 países.

Esta advertencia, evidentemente, hace ruido en Perú, donde los pacientes contagiados con este virus ya sobrepasan los 180, de acuerdo al último reporte diario que emitió el Ministerio de Salud (Minsa).

Consultado sobre el tema, el médico infectólogo y directivo del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio Médico del Perú (CMP), Leslie Soto, dijo que los países que registran la presencia de esta enfermedad deben “incrementar las medidas de difusión y prevención” a fin de que los infectados no aumenten.

Al respecto, el Perú ya inició con las campañas de sensibilización; sin embargo, el especialista considera que se debe hacer mayor énfasis en una de las formas más comunes de contagio: el contacto íntimo.

Según explicó, para que esto pase, no es necesario que ocurra la penetración, sino que, con un beso prolongado, por ejemplo, ya se estaría corriendo el riesgo de infectarse, pues ambas personas ya habrían compartido saliva. Esta información, recientemente, fue respaldada por un estudio que fue liderado por científicos de la Universidad Queen Mary de Londres.

Dicho esto, Leslie Soto recalcó que la transmisión se puede dar en hombres, mujeres, adultos y jóvenes , por lo que instó a todos a cuidarse y aislarse si presentan los síntomas característicos.

Pero el beso no es la única forma con la que una persona se puede contagiar, ya que esto también puede darse por secreciones respiratorias o por el contacto directo con las lesiones o costras de la piel del enfermo.

“Quizá lo que faltaría sería recordar que el virus está en dos lugares: secreciones respiratorias y la piel. Por tanto, las personas que tengan mayor número de parejas sexuales, por la saliva o sexo oral, tienen mayor posibilidad de transmisión”, señaló.

¿Por qué aún no se ha iniciado con la vacunación?

Por ahora, el país está en la etapa preventiva, donde, como su mismo nombre lo dice, se busca evitar que los casos aumenten mediante la información adecuada y correcta.

Esto significa que la vacunación se iniciará siempre y cuando se compruebe que estas medidas ya no son efectivas para contener el virus.

¿Hay que preocuparse por la viruela del mono?

Hasta el momento, los estudios indican que el clado que habita en el país es el de África occidental, cuya mortalidad es de aproximadamente el 1% . Todo lo contrario ocurre con el clado de África central, el cual tiene una mortalidad del 10%.

Con esta precisión se reafirma que es muy poco probable que una persona de Perú muera por este virus; no obstante, esto no significa que no se puedan tener complicaciones durante la enfermedad.

El especialista explicó que las lesiones que aparecen en el cuerpo, en especial las que salen en la parte del ano, por ejemplo, son muy dolorosas porque suelen infectarse. Esto hace que los pacientes requieran antibióticos y analgésicos endovenosos o hasta hospitalización.

Las personas que también podrían hacer un cuadro más grave de la enfermedad son los ciudadanos inmunodeprimidos, con VIH, los que tienen algún tipo de trasplante, con cáncer o quimioterapia, con lupus, entre otros.

¿Han cambiado los síntomas?

El médico infectólogo reiteró que los síntomas en todos los pacientes no son los mismos. En algunos casos se ha visto que no presentaron ningún malestar hasta la aparición de las erupciones en el cuerpo.

Un estudio revela que solo el 25% de los infectados tuvo inflamación en los ganglios. Otro porcentaje de pacientes refiere que presentó fiebre, escalofríos, tos seca y otros, pero nunca las ampollas características de la enfermedad.

Finalmente, el experto hizo un llamado a toda la ciudadanía a no bajar la guardia frente a la viruela del mono y la COVID-19. Asimismo, les recordó que, ante cualquier cosa inusual, se comuniquen al 113 opción 6 del Ministerio de Salud para una teleconsulta gratuita.