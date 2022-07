¿Estás cansado de los grupos de WhatsApp de tu trabajo y quieres salirte? Entérate si puedes o no

Los grupos de WhatsApp para el trabajo cobraron un auge exponencial durante la pandemia por la COVID-19. Sin embargo, muchos trabajadores han reportado que sus jefes directos suelen escribirles fuera del horario laboral o incluso las bromas que se realizan entre los empleados en dicho grupo suelen emitir constantes notificaciones en el dispositivo móvil que de algún modo les genera incomodidad.

Algunos optan por solo silenciar el grupo, pero para otros esa acción no suele ser suficiente. Por tanto, surge la duda sobre si puedes o no retirarte del grupo de WhatsApp del lugar donde laboras. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes tener en cuenta.

El abogado laboralista, Javier Mujica indicó que no es raro que se creen grupos de WhatsApp para enviar información que tiene que ver con la empresa o indicaciones que tienen que seguir los trabajadores. Sin embargo, estos mensajes solo deben ser respondidos durante la jornada laboral.

“No resultaría extraño que un empleador pueda generar un chat de WhatsApp, incluyendo a todo su personal o una parte de él, para transmitir informaciones que tienen que ver con la marca de la empresa. Eventualmente, también para dar instrucciones sobre cosas que hay que hacer en el marco del vínculo laboral que se tiene con el trabajador, pero estas solo podrían ser atendidas en el contexto de la jornada ordinaria de trabajo ”, señaló.

¿Es obligatorio que un trabajador pertenezca al grupo de WhatsApp de la empresa?

Mujica precisó que si la empresa usa el sistema de WhatsApp para comunicarse con sus trabajadores, ellos deben mantenerse en el grupo de WhatsApp. Sin embargo, el empleador también puede realizar la comunicación por otros canales como correo electrónico para dar sus avisos.

“Si la empresa usa el sistema de WhatsApp para comunicarse con sus trabajadores, eso está permitido. Pero también pueden hacerlo por correo electrónico o mensajes escritos. Siempre y cuando tenga relación con los temas laborales, pero siempre dentro de la jornada”, recalcó.

¿La empresa puede sancionar a los trabajadores si no responden los mensajes de WhatsApp?

“No, siempre y cuando ya no te encuentres dentro de tu jornada de trabajo (...) Nadie está obligado a atender los llamados y solicitudes del empleador, solo dentro de la jornada de trabajo, no después. Incluso, las horas extras son voluntarias. Nadie está obligado a hacer horas extras y si no quiero nadie me puede sancionar por eso”, dijo.