Firman decreto para ‘democratizar’ la Derrama Magisterial

El presidente de la República, Pedro Castillo, firmó ayer un decreto supremo para democratizar la Derrama Magisterial. Durante su participación en la clausura de la sesión del Consejo de Ministros Descentralizado realizada en Cajamarca, el jefe del Estado mostró el documento ante las cámaras.

“Entiendo que existe una demanda del propio maestro a nivel nacional. En ese marco, se ha venido trabajando con el Ministerio de Educación, concerniente a la Derrama Magisterial. El día de hoy vamos a firmar ese decreto supremo, donde vamos a democratizar la Derrama Magisterial”, precisó el mandatario.

Aunque no se conocen detalles de la mencionada norma, es posible que recoja expectativas como las expresadas por los docentes del Sindicato Magisterial Regional Arequipa (Simag). Ellos pidieron al presidente Pedro Castillo y al Congreso, precisamente, “la democratización de la Derrama Magisterial”, pues consideran que los integrantes del directorio de esta institución de seguridad social privada deberían ser elegidos por votación de los maestros y no por designaciones.

El secretario de este gremio, Walter Andia, recordó que hoy cuatro de los integrantes del directorio de la Derrama Magisterial deben ser integrantes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep). Consideran que esta designación no es democrática.

“Más de 40 años y el directorio de la Derrama Magisterial solo lo ocupan afiliados al Sutep. Nosotros somos aportantes y tenemos derecho de elegir y ser elegidos mediante voto universal, con asesoramiento de la ONPE”, indicó Andia.

Los maestros del Simag consideran también que la Derrama no tiene buenos beneficios para los docentes, en especial cuestionan los altos intereses de los créditos. A nivel regional son más de 8.000 docentes que aportan. Mensualmente, se les descuenta el 0,5% de una unidad impositiva tributaria. “No hay una rendición de cuentas de nuestro dinero y no sabemos si está en riesgo”.

Por su parte, desde su cuenta oficial de Twitter, el Sutep respondió con dureza.

“Medida desesperada. Ningún proyecto en el mismo sentido ha pasado por ser inconstitucional, pero otra vez el ocupante de Palacio insiste en su populismo y demagogia. Seguro quiere que las garras de sus prófugos Pacheco y Silva toquen los recursos de los maestros. ¡No pasarán!”, escribió.

En una declaración que data del 5 de mayo de este año, Lucio Castro Chipana, secretario general del Sutep, dijo que un grupo de congresistas, colaboradores del presidente Castillo, pretendía destruir a la Derrama Magisterial. No se sabe si se trata de la norma firmada ayer, pero el dirigente se refería al proyecto de ley 1083/2021, que permitiría a sus afiliados el retiro facultativo y extraordinario de sus fondos. Aseguró que esa iniciativa iba contra la Constitución.

“Los que han presentado este proyecto de ley son de la bancada del oficialismo, colaboradores de Castillo, que ha demostrado que nos está haciendo quedar mal, que está incumpliendo compromisos, y está generando con sus improvisaciones, errores y carencias de norte, un malestar en los trabajadores”, dijo en el programa ‘Hora de cambio’ de RCR.

Agregó que se pretendía cambiar el estatuto de la Derrama, que tiene un directorio compuesto por representantes del Sutep, maestros del Sidep y el Ministerio de Educación, hoy representado por el Fenate. “Se ha demostrado transparencia y saber gestionar los recursos del magisterio, por tanto, es un absurdo tratar de intervenir en la plata de los maestros”, precisó.

El Sutep ya ha manifestado desavenencias con el gobierno de Pedro Castillo. Foto: John Reyes/La República

“No sabemos de qué está hablando”

Fuentes de la Derrama Magisterial confirmaron a La República que tampoco estaban al tanto de lo que contenía el documento firmado por Castillo. Por tanto, no han podido sentar una postura sobre esta nueva disposición.

“No tenemos información al respecto todavía. No ha sido publicado ni mostrado el decreto. Hasta que no se tenga el documento ni se sepa de qué se está hablando, no va a haber una posición de la institución, porque no sabemos de qué hablar”, aseveraron.