‘Falso Yape’: ¿cómo funciona esta nueva modalidad de estafa?

“Ya estoy cansado de sacarme el ancho trabajando para emprender, para que venga una persona y te pase un ‘Yape falso’”, lamentó el dueño de una pollería en Surco luego de ser estafado por tercera vez bajo esta modalidad. Como él, otros emprendedores también fueron engañados por delincuentes que usan aplicativos y capturas de pantalla falsas para fingir que ya habían depositado dinero.

De acuerdo con los testimonios de las víctimas, los estafadores usan una aplicación similar al original de la billetera electrónica Yape, la cual identifica el código QR, reconoce los datos del titular y arroja un váucher virtual; sin embargo, no realiza ninguna transacción.

Otra de las modalidades adoptadas por los timadores es a través de llamadas telefónicas a pequeños negocios como veterinarias y ferreterías. Ellos solicitan productos, piden pagar por medio de Yape y envían un váucher virtual falso con los datos (nombres y apellidos) previamente identificados. Posteriormente, dan la indicación de que la compra será recogida urgentemente por una persona a bordo de un vehículo, para no dar tiempo de verificar el depósito.

Ambas formas de estafa aprovechan la confianza de los negocios con el váucher electrónico y la rapidez de la compra y venta, que muchas veces no permite verificar el ingreso del dinero a las cuentas.

¿Qué hacer?

Rufino Arribas, líder de Yape, indicó que el equipo del aplicativo ya tomó conocimiento de esta situación y recomendó siempre verificar el mensaje que corrobora cada depósito.

“Nuestra recomendación es siempre validar que el dinero ha entrado en su cuenta. Esas excusas de ‘No me ha llegado el mensaje’ o ‘No actualiza’, no es así. Es lo que el estafador está usando como herramienta para atarantar a las personas y que no validen”, explicó en diálogo con Latina.

Cada transferencia debe verse inmediatamente en el estado de cuenta del destinatario, ya que la principal función de ‘Yape’ es lograr transacciones inmediatas.