Reforma Trans UNMSM: la lucha de estudiantes que buscan el reconocimiento de su identidad de género

La libre determinación de la identidad para personas transgénero aún no es una realidad en el Perú. A pesar de que existe una propuesta de ley que, desde el 2020 cuenta con una aprobación en la Comisión de Mujer del Congreso, el Pleno no la pone en agenda para debate.

Ante este escenario, la comunidad trans queda en total desamparo en diversos espacios, como el laboral y el universitario. Es por ello que surge Reforma Trans UNMSM, un colectivo de estudiantes que busca que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos respalde el derecho de estudiantes transgénero.

Este pedido no es aislado. La Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y la Universidad Cayetano Heredia ya han aprobado estos procedimientos para la inclusión del nombre social de las alumnas y alumnos ordinarios transgénero en el sistema informático de la universidad, así como en la tarjeta de identificación de uso interno. Con estos antecedentes, ahora, el colectivo, creado en el 2019, espera que la Decana de América también sea parte de este cambio.

PUEDES VER: Las personas transgénero ya no podrán competir en pruebas de élite femeninas de natación

La propuesta de Reforma Trans para UNMSM

Pier Tapia Bazán, representante de Reforma Trans UNMSM y persona no binaria (no se identifica ni como mujer ni como hombre y usa los pronombres elle/le para su identificación), explica que en el Perú las personas trans y no binarias se encuentran en constantes situaciones cotidianas que para una persona cisgénero (es decir, que no es trans) pasan desapercibidas.

“Para nosotres son cuestiones que pueden afectar nuestro libre desarrollo, así como nuestro bienestar sicológico. Por ejemplo, como persona trans no binaria me resulta un problema constante el uso de los baños, ya que muchas veces asumen que me he equivocado de baño, o me interrogan sobre por qué me encuentro ahí, algo que no pasaría si al menos hubiera un baño unisex en cada facultad, como lo solicitamos en el documento presentado”, señala.

Estudiante no binario en baños de San Marcos. Foto: Lucía Castro/ La República

Con preocupaciones como esta, Adriana Aguirre, una mujer trans, y Pier decidieron formar el colectivo Reforma Trans UNMSM en el año 2019. A pesar de las gestiones individuales que realizaban y que contaban con el respaldo de algunos docentes, sabían que no era suficiente y necesitaban un documento escrito, el cual pusiera como estándar el respeto ante estudiantes y docentes que distan de esta empatía expresada inicialmente.

Con el documento “Propuesta de política de identidad de género en la UNMSM”, el colectivo universitario busca que se responda a cuatro pedidos específicos:

El reconocimiento del nombre social en la documentación interna, es decir, las listas de asistencia, comunicaciones internas y ámbitos y servicios de la universidad, con excepción de aquellos en los que por ley se tenga que consignar el nombre legal del DNI (constancias de notas, grado o título universitario)

El acceso a los servicios higiénicos elegidos y las actividades extracurriculares, como competencias deportivas.

La sensibilización a la comunidad sanmarquina para un espacio libre de violencia de género

Un protocolo que sancione los actos de discriminación contra la comunidad trans y no binaria, específicamente.

Cronología de una lucha

La primera vez que el colectivo Reforma Trans UNMSM se puso en contacto con la universidad para presentar su propuesta fue el 15 de noviembre del 2019, junto con la ayuda del consultorio jurídico UNICXS, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Al no recibir respuesta por parte de la casa de estudios, en agosto del 2020 volvieron a presentar el documento durante la gestión del exrector Orestes Cachay. Unos meses después, el documento fue archivado sin mayor explicación.

Por tal motivo, a inicios del 2021, el colectivo decidió buscar ayuda en espacios gubernamentales, como en el despacho del excongresista Alberto de Belaunde y la Defensoría del Pueblo, para que ellos fiscalicen la falta de respuesta, pero estos entes tampoco reciben respuesta.

Documento de Defensoría del Pueblo para UNMSM

Es recién con el ingreso de la rectora Jeri Ramón que el escenario ha cambiado un poco y se ha obtenido una reunión con el asesor del vicerrector, el Dr. Walter Ugarte, de manera presencial en octubre del 2021, en la cual este dijo que atenderán los pedidos, aunque no firmó ni un acta de compromiso.

Luego de cuatro meses, en enero del 2022, Ugarte se comunicó con Pier Tapia para comunicar que se aprobó el cambio de los correos institucionales y que solo basta una solicitud simple de los estudiantes; sin embargo, no se brindaron mayores detalles al respecto de esta medida, los requisitos y el proceso mismo.

Es hasta abril de este año que la propia página de Facebook de San Marcos anunció el procedimiento para modificar el nombre de DNI por el nombre social en el correo institucional a solicitud del estudiante, pero no señaló que este pedido sea para estudiantes de la comunidad trans.

A pesar de ello, siendo junio del 2022, los correos institucionales no se han cambiado hasta el momento con el nombre social solicitado.

Uno de los pedidos más importantes es el reconocimiento del nombre social. Foto: Lucía Castro/LR

Respuesta de las autoridades

“A pesar de los intentos, y de haber establecido comunicación con las autoridades de la universidad —en parte gracias a la intervención de instituciones como la Defensoría del Pueblo—, nuestras demandas aún no son resueltas. De los cuatro puntos de la propuesta de RT, solo se accedió a la modificación del correo institucional; sin embargo, este aún no es eficaz para sus solicitantes”, acusa Pier Tapia.

Conversaciones entre Pier Tapia y asesor de UNMSM.

La respuesta de UNMSM

Este medio se puso en contacto con el asesor Walter Ugarte, quien comentó que toda esta demora se debe a que la universidad tiene que renovar todo el sistema con esta nueva disposición, pero ahora las autoridades se encuentran ocupadas con el inicio de clases presenciales en su totalidad.

“Lo estamos resolviendo. Hemos hablado también con la Defensoría y la mesa de diálogo (uno de los pedidos de los estudiantes) se estaría abriendo la próxima semana. Esto es bastante lento. Tenemos problemas con el tema presupuestario también”, dice el asesor del rectorado.

El futuro de reforma

La propuesta seguirá en camino hasta que autoridades respondan de manera correcta al pedido. Tapia señala que no hay razones par que demoren tanto los procesos y que esta reforma no se puede retrasar más, ya que estudiantes trans continúan pasando por los mismos obstáculos y violencia instalada en los espacios universitarios, en donde algunos optan por dejar la carrera y otros siguen firmes frente a los tratos hostiles y a la indiferencia del resto.

“Como estudiantes y ciudadanes, tenemos derecho a una educación libre de violencia y a vivir nuestra identidad plenamente; no dejaremos de luchar dentro y fuera de la universidad para vivir en una sociedad donde todes tengamos las mismas oportunidades para vivir dignamente. Esperamos que, con esta nota, las autoridades recuerden el compromiso que tienen con sus estudiantes. Esto incluye a sus estudiantes trans y no binarias”, concluye Pier.