Piura: piden medidas contra la discriminación y cupos laborales para la comunidad trans

Este martes 28 de junio, ciudadanos y ciudadanas saldrán a marchar en Piura, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Los manifestantes piden a las autoridades locales modificar la ordenanza regional, ya que solo contempla la prohibición de la discriminación por orientación sexual y deja de lado la identidad de género. Asimismo, otra de las solicitudes es impulsar políticas locales para incluir a la comunidad transgénero a través de cupos laborales. Esta medida podría beneficiar a más de 600 ciudadanas en la región.

La delegada de la Mesa de Concertación LGTBIQ+ Piura, Patty Alburqueque Guarnizo, explicó que las mujeres transgénero forman parte del colectivo más vulnerable ante la discriminación y diversos tipos de violencia física y psicológica. Además, detalló que la pandemia de la COVID-19 impactó en las posibilidades que tenían para insertarse en el mundo laboral y las empujó a condiciones de pobreza.

“Las compañeras, que en muchos casos son mujeres que migran de otras ciudades en busca de mejores condiciones de vida, sufrieron de falta de techo y comida (en la pandemia). Muchas de ellas terminan encasilladas en trabajos como peluquería, decoración o, lamentablemente, se ven en la necesidad de prostituirse”, explicó la activista.

En esa línea, resaltó que, en el periodo de crisis por el coronavirus, este colectivo vulnerable se vio abandonado por el Estado. Apuntó que, en la mayoría de casos, solo recibieron apoyo desde fundaciones internacionales y organizaciones locales.

Por ello, Patty Alburqueque consideró que las próximas autoridades regionales, que serán elegidas en el mes de octubre, deben impulsar medidas a largo plazo a fin de facilitar herramientas para los miembros de la comunidad LGTBIQ+ y que les permitan acceder a una vida digna libre de violencia.

Por último, la también coordinadora de la Transorganización Feminista señaló que para ellas y ellos el día de hoy “no es una fiesta”. “Hoy (la marcha) es una manera de decirle al Estado, a la sociedad y al patriarcado, que aquí estamos, existimos, no somos invisibles y cada día nos empoderamos más para pedir políticas públicas (...) No son favores, son nuestros derechos. No exigimos nada más que la igualdad”, finalizó.

Canales de Ayuda

Puedes solicitar nuestra ayuda a la Defensoría del Pueblo si tus derechos no son respetados. Esta ofrece información sobre consultas legales o las entidades o vías a las que puedes acudir para hacer valer tus derechos.

Tu solicitud puede ser atendida como queja, petitorio o consulta. Dependiendo del tipo, cuentan con un tiempo de respuesta.

Para acceder al servicio, solo deberás identificarte con tu número de DNI o con tus nombres y apellidos.

También puedes hacer llegar tu caso al correo: consulta@defensoria.gob.pe con tus datos completos, identificando a la autoridad o empresa y el motivo del problema.