Arequipa: cuestionado Christian Nova ahora sería asesor de proyectos

El lunes 20 de junio, Christian Nova, se presentó ante autoridades como asesor de proyectos de inversión del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) en las reuniones técnicas para la realización del VII Consejo de Ministros Descentralizado en Arequipa. Esto pese que la gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez, anunció días atrás que iba a separarlo.

El mismo Nova refirió que dejará de ser consultor del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) el 15 de julio para luego ser asesor de la Gerencia Regional de Infraestructura del GRA. “ Ser asesor de la gobernadora es una cosa, salgo de ahí. Pero me voy a Infraestructura para ver los temas de proyectos de inversión pública . Seré como un coordinador de proyectos de centros de salud, hospitales, programas, obras, adquisiciones”, declaró.

PUEDES VER: Separan a Herbert Tanta y designan a nuevo gerente de Energía y Minas de Arequipa