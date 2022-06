Coronavirus en Perú: vacunación de terceras dosis se redujo en 75% en menos de 3 meses

No se está vacunando como se debiera y eso preocupa. El ritmo de la aplicación de las terceras dosis contra la COVID-19 ha descendido hasta en un 75% en menos de tres meses, resaltó el analista de datos Juan Carbajal.

Según explicó, en la primera semana de febrero se había alcanzado una estabilidad en el promedio de vacunación de 100 mil dosis puestas por día; sin embargo, de ahí hasta mediados de marzo cayó a 60 mil.

Luego, a inicios de abril, esta cifra subió a 135 mil tras la exigencia del carné de vacunación con la tercera dosis para los mayores de 18 años en espacios cerrados. “Eso conllevó a que mucha gente fuera a aplicarse la tercera. Así, a inicios de abril, se pasó de 60 mil a 135 mil”, dijo.

Lamentablemente, desde ese pico alcanzado, el ritmo de vacunación fue cayendo hasta llegar a 35 mil, a mediados de junio. Una baja considerable.

“A inicios de abril, ese promedio de inmunización de 135 mil se ha reducido en un 75% (a 35 mil) en dos meses y medio”, reiteró el experto a este medio.

Carbajal apuntó que esta cifra de 35 mil vacunados con la tercera dosis se asemeja a octubre del 2021 cuando se inició con la aplicación de la misma.

“El ritmo está en caída; es como si recién estuviésemos iniciando con la tercera dosis. Y no es que no haya gente por vacunar porque hay 5 millones 700 mil que aún no se han puesto la tercera dosis. Si estas personas lo hubiesen hecho, ya estaríamos pasando el 80% de mayores de 12 años protegidos con la tercera dosis”, refirió.

La gente está confiada

El infectólogo Juan Villena apuntó que la situación actual motiva a que la gente no quiera ir a vacunarse porque el número de casos de COVID-19 ha disminuido en todo el país.

“La gente está confiada que no ha va a pasar nada; me refiero a los que no se vacunan con la tercera dosis. Hay un alto porcentaje que ha recibido solo las dos dosis y -como hay menos casos y hospitalizados por el COVID-19- eso hace que la población tenga confianza de que no necesita más refuerzos, pero cuidado”, advirtió el médico.

Villena sugirió al Ministerio de Salud (Minsa) reforzar la tercera dosis recordando las ventajas de la vacunación y el éxito en el descenso de la mortalidad producto de la misma. “La recomendación es que se haga un esfuerzo adicional para terminar de inmunizar a las personas que no han recibido ninguna vacuna y a los que faltan completar su tercera dosis”, dijo.

Hasta el momento, el 64,1% de la población mayor de 12 años cuenta con las tres dosis. Según la jefa de Inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez, la meta para fines de junio es llegar al 70% debido a la reducida asistencia de la población.

Regiones en rojo

Según el portal del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), hay 10 regiones en donde no se supera el 50% de la población con tres dosis. La lista la lideran Madre de Dios y Puno, que no han podido alcanzar el 40% todavía.

Y mientras tanto, el Minsa viene poniendo la aplicación de la cuarta dosis a los mayores de 40 años. No obstante, en Tacna se ha dispuesto que los de 30 años también se vacunen con la cuarta dosis, con el fin de facilitar el ingreso al vecino país de Chile. Allí el 57% tiene la tercera dosis. Hace falta más decisión.

Claves

Sí hay evidencia en el Perú de que la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 incrementa en un 90% el nivel de protección en comparación con la segunda.

Según el Reunis del Minsa, en el país se han aplicado más de 76 millones de dosis de Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca y Moderna.