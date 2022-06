Universidad Cayetano Heredia deberá indemnizar con S/ 100.000 a egresada que no puede colegiarse

Tras una demanda de indemnización por daños y perjuicios por la suma de un millón de soles, el juez Ulises Marino Oscátegui Torres del 31.° Juzgado Civil de Lima dispuso que la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) pague la suma de S/ 100.000 más intereses legales, costas y costos del proceso a favor de la licenciada Laura Vera Guzmán.

De acuerdo a la demanda presentada por Laura Vera, la UPCH ofreció la carrera de Tecnología en Urgencias Médicas y Desastres como una rama de Tecnología Médica, y le aseguró como ámbito laboral, “la atención en salud en el campo clínico (hospitales, clínicas y otros), así como en otros campos de la atención en salud”.

PUEDES VER: Defensoría advierte que predictamen sobre aborto terapéutico no cumple estándares internacionales

Vera culminó sus estudios iniciados en el 2011 y se licenció. Sin embargo, no puede ejercer la profesión debido a que el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú no le permite colegiarse porque la carrera ofrecida por la UPCH no ha sido reconocida por el Colegio como una rama de la Tecnología Médica .

Durante el proceso, Laura Vera demostró que la universidad “ofreció, promocionó, publicitó que dicha carrera sería una rama de la Tecnología Médica, pese a conocer que no podía colegiarse en el Colegio Profesional respectivo”.

Según la cuarta consideración del Juzgado, la Universidad Cayetano Heredia refirió que ofreció la carrera de Tecnología de Urgencias Médicas y Desastres como autónoma de la Carrera de Tecnología Médica, pero dicha afirmación no tiene respaldo probatorio alguno.

PUEDES VER: Congresistas buscan tumbarse el aborto terapéutico

Además, Indecopi verificó, entre otras cosas, que en la página web de la UPCH, “en el rubro Presentación 8, presenta a la carrera de Tecnología para Urgencias y Desastres como si fuera parte de la Tecnología Médica”.

Es decir, “la universidad no cumplió con el contrato de prestación de servicios educativos, al no haber brindado una información veraz sobre la carrera Tecnología para Urgencias y Desastres”, se lee en la sentencia.