Viruela del mono: director de hospital muestra preocupación por paciente con síntomas similares en Piura

Adulto mayor de 70 años podría ser el primer caso de la viruela del mono en Perú. El hombre habría viajado a Ecuador, donde posiblemente habría contraído el virus. Sin embargo, sus familiares niegan contagio y aseguran estar siendo víctimas de discriminación por parte del personal del hospital.

Según detalló el director del hospital Santa Rosa ubicado en Piura, Raúl Gonzales Navarro, el adulto mayor infectado presenta la comorbilidad de la diabetes y reportó haber estado hace dos meses en la ciudad de Machala en Ecuador.

Director del hospital, Raúl Gonzales Navarro, señaló que estarían a la espera de los resultados de la prueba por parte del INS. Foto: Hospital Santa Rosa

Se conoce que ya le realizaron los exámenes pertinentes y han sido enviados al Instituto Nacional de Salud (INS) para que confirme si se trataría del virus en cuestión. Mientras tanto, el infectado se encontraría en un área de aislamiento.

Asimismo, acerca del estado actual del adulto mayor, el galeno declaró al diario Correo: “Es un caso sospechoso, aún no es confirmado. Ya lo revisaron al paciente los infectólogos e inclusive se ha realizado una junta médica. Es un paciente de 70 años, diabético y sin tratamiento, ha estado viviendo en Machala, Ecuador, y desde hace dos meses ha comenzado con lesiones dérmicas, le han salido manchas en la piel, con anemia severa...Está en un área de aislamiento”.

Por su parte, los familiares del paciente aseguran que no se trataría de la viruela del mono pues ingresó al establecimiento de salud debido a que sus análisis arrojaban plaquetas y hemoglobina baja, por lo que niegan se trate del virus. Afirman que no les permiten ver a su familiar desde las 9 a.m. de la mañana del viernes.

Desde la Dirección Regional de Salud anunciaron que se ha reforzado el protocolo de vigilancia epidemiológica en la región.