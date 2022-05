Ate: adulta mayor queda grave tras recibir disparos durante ataque de sicarios contra 2 sujetos

Una adulta mayor resultó gravemente herida tras recibir dos impactos de bala a la altura del pecho, y ahora lucha por su vida en el Hospital Emergencia Ate Vitarte. La afectada, identificada como Victoria Cora Casavilca, se encontraba en su puesto de golosinas cuando fue testigo del ataque de sicarios en contra de dos jóvenes.

El hecho ocurrió en el asentamiento humano Los Progresistas, donde dos delincuentes armados llegaron a la zona a bordo de una moto lineal y dispararon a mansalva con el objetivo de asesinar a los dos sujetos —sin importarles la presencia de la comerciante—.

De inmediato, amigos y vecinos se acercaron a la escena del crimen para ayudar, pero ya era demasiado tarde para dos de las tres víctimas.

La sobreviviente de 70 años fue trasladada rápidamente hacia el centro de salud más cercano, mientras que los cuerpos de los occisos quedaron tendidos en la pista.

“Es injusto lo que ha pasado. Mi mamita vendía sus golosinas, no tenía culpa de nada. Ella se dedicaba día a día a vender sus golosinas”, lamentó la hija de Victoria, quien aún no sale de peligro debido a la bala alojada en su brazo.

“Yo, como hija, no me siento tranquila hasta que a mi mamá le saquen la bala. Mi mamá es diabética, hipertensa, y tengo miedo de perder a mi mamá. Ella tiene 70 años. Nosotros como hijos le decíamos: ‘Mamá, no salgas, por un plato de comida no nos vamos a morir’ (...)”, continuó la familiar.

La mujer pide ayuda, ya que no está segura de que la anciana pueda soportar las heridas de los proyectiles. En tanto, los dos jóvenes asesinados se mantienen en reserva, mientras continúan las investigaciones de la Policía Nacional.