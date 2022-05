Betssy Chávez: Constantes interpelaciones entorpecen trabajo del Ejecutivo

Durante su paso por la región de Piura, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Betssy Chávez Chino, manifestó que el realizar con frecuencia procesos de interpelación entorpece el avance de proyectos del Ejecutivo.

“Considero que en una semana no podemos tener cuatro interpelaciones. Hace difícil el trabajo (...) Creo que es una herramienta válida jurídicamente, pero las personas que te van a interpelar al menos que estén sentadas al frente y te escuchen”, añadió la ministra. Agregó que le desconcertó que se plantee un motivo de interpelación, pero que no se le haya cuestionado respecto a ello cuando acudió al Congreso. “Es injusto porque no te pueden interpelar por una cosa y censurar por otra”, puntualizó.

Con respecto a la liberación de los fondos de las AFP, resaltó que es una medida extraordinaria debido a la crisis económica que enfrenta el país. En esa línea, detalló que se formará un equipo técnico para comenzar con la reestructuración del sistema de pensiones y que se planteará el mejoramiento del programa Pensión 65.

Descarta recomendación

Sobre la reunión que mantuvo con la excongresista Indira Huilca, la funcionaria señaló que la conversación que mantuvieron no guarda relación con una posible censura en su contra. Chávez acotó que solo el premier tiene la potestad para recomendar a posibles ministros al presidente. “Soy respetuosa de la carrera política de Indira Huilca, pero yo no estoy pensando en este panorama (censura)”, apuntó.

Inversión

Por otro lado, la ministra anunció que el programa Lurawi Perú tiene previsto intervenir en distritos de Piura, Ayacucho y Amazonas afectados por las lluvias intensas que se produjeron durante los meses de marzo y abril, con el fin de generar empleos temporales en beneficio de la población en condiciones más precarias.

Según la titular del MTPE, la iniciativa dispondrá de un presupuesto de más de 2 millones 700 mil soles para el financiamiento de hasta 27 actividades de intervención inmediata, las cuales serán ejecutadas por los gobiernos locales de estas regiones, cuyos distritos fueron incluidos en el Decreto Supremo 032-2022-PCM, y que no han recibido financiamiento de Lurawi Perú en el presente año fiscal por alguna otra modalidad de intervención.

“Hemos modificado los criterios de focalización del programa para que el 54% de inversión vaya a las zonas rurales. En Piura han sido 24 distritos los focalizados donde se intervendrá”, refirió.

La ministra Chávez aseveró que las intervenciones programadas de Lurawi Perú en la región Piura para el primer semestre del 2022 suponen un presupuesto de más 11 millones de soles, lo que permitirá generar más de 5.600 puestos de empleo temporal, a través del financiamiento de más de 100 actividades de intervención inmediata.

Asimismo, mencionó que el día viernes 20 de mayo se transfirió 334.000 soles para el distrito de Canchaque, en la provincia de Huancabamba, a fin de empezar las actividades de intervención inmediata.