Puente Piedra: menor sufre derrame cerebral tras ser golpeado por compañeros en el colegio

Un caso de bullying y agresión física en una escuela de Puente Piedra dejó graves daños a un escolar. Saraí denunció que su hijo fue golpeado por un compañero en su colegio y, producto de la agresión, sufrió un esguince cervical y derrame cerebral , afecciones que le causan fuertes dolores de cabeza, vómitos, desmayos, además de convulsiones.

“Mi hijo llegó a mi casa diciéndome que tenía mucho dolor, como toda madre, no voy a pensar que a mi hijo le han hecho algo en la escuela, se supone que ahí deben cuidarlos, van a estudiar”, narró la madre de familia, en diálogo con ATV Noticias. Ella señaló que trasladó al niño hasta el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, donde solo le recetaron paracetamol y lo regresaron a su domicilio.

Esa noche, cuenta Saraí, el adolescente presentó hemorragias por vías orales y nasales, por lo que nuevamente acudieron de emergencia al centro de salud. Esta vez, el personal médico solo aplicó una ampolla para los dolores. Ella decidió llevar al menor con un médico particular.

“El pediatra le mandó a hacer los rayos X y ahí ven la lesión a la cervical (…). Me lo remiten a un neurólogo porque ya el niño estaba desarrollando patologías neurológicas, temblores, convulsiones, vómitos”, continuó.

Tras el diagnóstico, la madre de familia no se quedó tranquila y acudió a un traumatólogo privado, quien le indicó que las lesiones habían causado el daño. Además, el menor contó que había sido atacado por un compañero de la escuela.

Tras visitar tres hospitales, Saraí llegó hasta el Hospital del Niño con la esperanza de obtener un tratamiento para su hijo; sin embargo, lamentó que los doctores también le indicaran que darían de alta al adolescente pese a su diagnóstico.

Ella hizo un llamado a las autoridades de salud para que brinden un adecuado tratamiento a su menor. “No me pueden mandar a mi hijo a mi casa con un derrame cerebral, quién me garantiza que mi hijo estará bien en mi casa, que no tendrá una convulsión, yo no soy médico para poder ayudarlo, yo exijo que mi hijo sea evaluado”, expresó.

Si desea apoyar a Saraí y a su hijo, puedes contactarla a través del número telefónico 971 323 118.