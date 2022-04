Chiclayo: pericia advierte vicios en la fabricación de nuevas compactadoras

Este jueves 21 de abril, el regidor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), Orlando Puell Varas, se pronunció respecto a un informe pericial efectuado a la compra de 14 compactadoras por parte de la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas. El peritaje consistió en la comprobación de la semejanza de los aceros estructurales diseñados con las normas ASTM 36 y F24.

El informe pericial, elaborado por el ingeniero mecánico electricista Martín Pérez Carranza, se enfocó en la entrega por el Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú y el cumplimiento de los Términos de Referencia . La referida compañía resultó ganadora del proceso de licitación de nuevas compactadoras para el servicio de limpieza pública.

Dicho estudio incluyó una evaluación de los materiales y las características técnicas que ofertó la contratista para la elaboración de las cajas compactadoras . Es así que se ha determinado incongruencias sobre el tipo de acero que usaría el consorcio ganador para fabricar la caja compactadora de los vehículos.

De acuerdo al referido informe al que accedió La República, la pericia se basa en documentación presentada por el consorcio ganador y otras empresas al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), respecto al proceso de licitación LP-SM-5-2021-MPCH-CS-1.

Una de las primeras conclusiones de la pericia es que las planchas de acero estructurales F-24 que -de acuerdo a la carta que presentó el postor ganador- no cumplen con las especificaciones técnicas que solicitó la comuna provincial de Chiclayo .

Además, la pericia mecánica-eléctrica advierte que el material usado tampoco es similar o superior al acero estructural ASTM A-36, contraviniendo lo que indicaban las bases del contrato .

“(...) Las características técnicas de las láminas de acero que se fabrican en Argentina y que son F-24 son de menor calidad en cuanto a la resistencia que ofrece la lámina cuando está trabajando. Cuando la municipalidad requiere un tipo de material es porque considera que ese es el apropiado para que se fabriquen las cajas compactadoras, pero al parecer esto no fue cumplido por el postor y no hay garantía”, expresó a La República el concejal Orlando Puell.

Por lo descrito, Puell Vara estimó que la maquinaria tendría un tiempo de vida útil más corto y la municipalidad presentaría problemas para garantizar un adecuado servicio de recojo de residuos sólidos.

“Este informe pericial puede ser un insumo para que la Contraloría y el Ministerio Público determinen quienes son responsables de estas presuntas irregularidades. Cada cajón compactador viene con una ficha técnica donde se detalla el material usado para su elaboración . De esta manera, se podrá determinar qué material específicamente es usado para fabricar estas estructuras”, comentó.

Sobre el particular, la pericia del ingeniero mecánico también confirma que “la propuesta del postor ganador no debió ser admitida porque el acero constructivo de la tolva y sus sistemas de carga y descarga no cumplía con lo requerido por la municipalidad”. A pesar de esta situación, los funcionarios de Gasco Arrobas no retrocedieron y dieron la buena pro al Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú.

Cabe indicar que Martín Pérez Carranza precisó en su informe que la pericia fue una iniciativa propia y que pertenece al gremio del Colegio de Ingenieros Lambayeque.

Hacen su informe

Hasta la fecha, la comuna provincial solo ha recibido ocho compactadoras de las 14 que fueron requeridas al consorcio ganador. Representantes de la municipalidad de Chiclayo descartaron irregularidades en el proceso de adquisición y precisaron que el ingeniero mecánico Juan Avellaneda Valeria realizará un informe con la verificación técnica de las compactadoras.