Exministro Juan Carrasco anunció que exigirá traslado de violador de Chiclayo a Challapalca

En entrevista para radio Exitosa, el exministro del Interior Juan Carrasco Millones se pronunció respecto al caso de la menor víctima de secuestro y abuso sexual en Chiclayo, el cual ha causado conmoción e indignación en todo el Perú y ha provocado manifestaciones ciudadanas que piden la pena más severa en contra de Juan Antonio Enríquez García, autor material del crimen. En este sentido, el actual candidato para la gobernación regional de Lambayeque por Juntos por el Perú, señaló que el proceso para sentenciar al acusado no debería tardar más de un mes, dado que se cuentan con evidencias que apuntan a su culpabilidad.

“Este proceso no debería durar más de un mes, porque se tiene todos los elementos, solo creo que faltan dos o tres. He conversado con el doctor Tito Estévez, que es el que está llevando el caso de la menor, y él me comunica que es necesario que se hagan todas esas pruebas para poder finalmente tener un sentencia condenatoria que no sea cuestionada después a nivel internacional”, señaló el exministro Carrasco.

Así también, Juan Carrasco acotó que lo que se requiere es condenarlo firmemente, más precisamente abogó a favor de una cadena perpetúa en contra de Enríquez García, la cual, de acuerdo a su opinión, no debería llevarse a cabo en el centro penitenciario de Picsi, que es donde actualmente el abusador se encuentra cumpliendo la prisión. Al contrario, esta debería realizarse en un recinto de máxima seguridad, que es en donde le correspondería estar dada su peligrosidad, y apostó por su traslado al penal de Challapalca en Tacna.

“Lo que necesitamos es condenarlo firmemente y una vez que esto se efectúe, voy a exigir a las autoridades que sea llevado a un penal donde están los más grandes delincuentes como es Challapalca. Eso sí, definitivamente este señor tiene que pasar toda su vida (o sus últimos días de vida) en ese penal, donde la temperatura llega a los -10°C o -20°C”, manifestó Carrasco Millones.

¿Cómo ha procedido la justicia hasta el momento?

Luego de ser capturado por la Policía Nacional del Perú en un inmueble semiconstruido de la urbanización El Santuario, en la capital lambayecana, Juan Antonio Enríquez García, sindicado como autor del ataque a la menor de edad, fue trasladado a la sede de la Divincri de la ciudad de Chiclayo. En el recinto policial, el acusado admitió su culpabilidad y narró, ante los efectivos de la ley, cómo llevo a cabo paso por paso su accionar delictivo.

Ante la confesión y la evidencia recopilada por parte de las autoridades, la jueza María Vásquez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz de Chiclayo, impuso para el abusador la medida coercitiva de la libertad de nueve meses de prisión preventiva, mientras se continúa con el debido proceso y se llega a una conclusión final sobre su futuro legal.

La tarde del último jueves, Enríquez García fue trasladado al penal de Picsi, región Lambayeque, a donde tuvo que ingresar escoltado por parte de la Policía y ser llevado hasta una zona donde permaneciera alejado de los otros internos, quienes previamente habían amenazado al sujeto por causa de su crimen.

En tanto, las protestas ciudadanas en diversas partes del país se hicieron presentes a lo largo de la semana, en las cuales se exigen diferentes tipos de castigos para Juan Antonio Enríquez García: desde la castración química hasta la pena de muerte.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien o eres víctima de hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia más graves a los Centros Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).