Minsa: bebé de 6 días de nacida logró ser trasladada a Lima para operación

Tras una constante lucha para que la pequeña hija de Miguel Acuña pueda ser trasladada de Tumbes a Lima, el Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer que la bebé de 6 días de nacida fue trasladada esta mañana en un vuelo especial de la Fuerza Aérea del Perú.

“Una bebé de solo 6 días de nacida que presenta dificultad respiratoria aguda y otras complicaciones severas, será trasladada a Lima por el equipo del Samu en un vuelo de la Fuerza Aérea del Perú, financiado por el SIS desde Tumbes”, indicaron a través de sus redes sociales.

Es importante precisar que la menor nació prematura y con un trastorno genético denominado trisomía 18, cuya probabilidad de vida es muy baja; sin embargo, en el caso de esta pequeña sus pulmones y corazón se han desarrollado adecuadamente por lo que su probabilidad de vivir era muy alta.

Los médicos contactaron por todos los medios posibles a diferentes hospitales de la capital; pero, la respuesta fue nula. Miguel Acuña no se rindió e intentó a través de las redes sociales dar a conocer su caso.

“Ya hemos enviado distintos correos a diversos hospitales y ninguno nos puede recibir. Nos dicen que no hay camas hospitalarias, que no cuentan con los implementos adecuados para la operación. Pido por favor me ayuden, mi hijita puede tener una buena calidad de vida”, recalcó a La República.

Cabe resaltar que este diario se comunicó con SuSalud quienes en un principio ofrecieron contactarse con el progenitor la pequeña, pero la conversación no tuvo éxito alguno.

Finalmente, el Ministerio de Salud ha logrado ayudar a esta niña que podrá volver a los brazos de su madre tras tener un diagnóstico concreto de lo que padece.