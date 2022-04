De Casma a San Marcos: conoce a la joven de 18 años que ocupó el primer puesto en Medicina

Pierina del Rosario Gonzáles Rondan (18) es la nueva primer puesto en Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Sin embargo, su camino para ingresar a la Decana de América no fue fácil, incluso, tuvo que enfrentar el terrible momento de anulación de la pasada prueba.

Ella contó que ya había ingresado en el pasado examen y celebró con su familia en Casma. Sin embargo, una semana después, se enteró que la prueba fue anulada.

“Realmente fue un sentimiento de frustración, me había preparado tanto, había tenido muchos problemas para postular, me sentía muy mal. Todos los afiches que había tenido en mi cuarto para repasar ya estaban empacados. Tuve que sacar todo de la bolsa para volver a estudiar y ponerme fuerte. Me aguanté las lágrimas y dije Dios sabe por qué hace las cosas ”, dijo en Andina.

Tras una incertidumbre por conocer la nueva fecha del examen, Pierina continúo preparándose para alcanzar nuevamente una de las 58 vacantes. En la pasada prueba fue la penúltima en ingresar. El día llegó y ella obtuvo el primer lugar con 1605.375 puntos.

Pierina se mostró muy contenta por el resultado y ahora estudiará en Lima para convertirse en pediatra.

Postuló otras 2 veces antes a San Marcos

Egresó del colegio en el 2019 y en 2020 empezó, con gran dedicación, a prepararse. Sin embargo, con la pandemia, ella tuvo que esperar la fecha del examen de admisión. En 2021, postuló a la Universidad Nacional del Santa (Chimbote) e ingresó en el primer lugar a Medicina Humana.

Sin embargo, su sueño principal era la Decana de América. Esperó hasta que anunciaran la nueva fecha de la prueba. Lamentablemente, en ese año, sacó un puntaje muy cercano al último puesto de Medicina.

“Me sentía muy mal, había sacado cerca de 1280 puntos y el último lugar logró 1300. Me llené de frustración, tuve un mal manejo del tiempo. Sentía que no era el nivel para el que me había esforzado por tanto tiempo. Recurrimos a un psicólogo porque ya no quería postular más a San Marcos”, acotó.

Tras llevar sesiones con el experto en salud mental, ella pudo recobrar la confianza y postular de nuevo. Si bien no ingresó, esto no impidió a que siga perseverando. En esta última oportunidad, ella logró ingresar.

“Todo cambió para mí de la noche a la mañana. Mi nombre estaba en redes sociales, donde me mandaban felicitaciones, donde personas que no conocía hablaban bien de mí, me deseaban éxito, me elogiaban, todo fue maravilloso. Luego he tenido entrevistas con mi colegio. Ha sido tremendo, siempre lo voy a recordar. Estoy muy agradecida con Dios”, sostuvo.

No rendirse

La flamante sanmarquina mencionó que se esforzará más ante su carrera. “Ahora estoy muy enfocada en los próximos siete años de carrera, que serán muy duros y en los que seguramente habrá momentos en que quiera desistir”, precisó.

La joven envió un mensaje a todos los futuros postulantes y pidió que no se rindan ante sus sueños.