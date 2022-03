Puno: identifican a médica que se negó a recibir a paciente de accidente en hospital de Juli

Puno. Jakeline Mariela Capacoila Chávez es la médica del hospital Rafael Ortiz Ravines de la provincia de Chucuito-Juli que se negó recibir y atender a Fredy Alain Anchapuri Roque (32) la noche del sábado 26 de marzo de 2022 .

Fredy sufrió un accidente de tránsito en el sector Chua Chua, distrito de Zepita, al sur de la ciudad de Puno. Aún con vida, de inmediato fue evacuado al centro de salud de Desaguadero. Debido a su delicado estado de salud, fue transferido en una ambulancia con una enfermera al hospital de Juli. Sin embargo, sus familiares no imaginaron que en este centro médico le iban a negar atención inmediata.

Jakeline Mariela Capacoila Chávez se negó a recibir la transferencia y por varios minutos se puso a discutir con sus colegas de trabajo de Desaguadero.

“ No te voy aceptar la referencia porque no tengo capacidad resolutiva . No te voy aceptar (…), “tienen que llevarlo donde hay capacidad resolutiva”, le dijo Capacoila Chávez a la enfermera de Desaguadero que trasladó al herido.

La discusión tuvo lugar en las afueras del hospital. Todo quedó registrado en un video grabado por los familiares de Fredy Alain Anchapuri.

Mientras Mariela Capacoila se negaba a recepcionar el paciente, los parientes de Anchapuri le suplicaban diciéndole: “¡Por favor!, estabilícelo, haga algo pues, háganos ese favor”. Sin embargo, la médica se seguía negando. “ Esta gente no entiende, creo ”, llegó a decir.

Después de varios minutos de discusión, decidió aceptar el ingreso del paciente. Pero antes le hizo un duro cuestionamiento a sus colegas del centro de salud de Desaguadero. “ Usted son unas inconscientes. Ahora lo quieren dejar acá sabiendo que no hay capacidad resolutiva . Tenemos el mismo personal que ustedes”, dijo Capacoila.

Ella insistía que no tenía ambulancia ni chofer y debían evacuar a Fredy Anchapuri a Puno. Mencionó, además, que no tenían equipo de Rayos X.

Cuando Fredy Alain Anchapuri fue ingresado al interior de un ambiente, confirmaron que había muerto por desangramiento. En el video se aprecia a la profesional sentada en su escritorio llamando por teléfono.

La República contactó con Capacoila. Ella aseguró que la necropsia determinará las causas de la muerte. “ El paciente llegó fallecido y todo está en investigación con médico legista . Esperaremos eso, mejor. Que se esclarezca mejor con el médico legista” dijo.

El abogado penalista José Rebollar dijo que la médica violó la ley de salud y emergencia . Aseguró que por más carencias logísticas, debió atender al paciente de inmediato.

“La señora Capacoila y sus colegas quieren tapar el sol con un dedo. Quieren decir ahora que no murió por falta de atención, sino porque sus heridas hacían inevitable su suerte. Lo cierto es que la señora no atendió al paciente cuando lo necesitaba y eso se tiene que sancionar porque es muy grave. No le dio los primeros auxilios. Se violó la ley de acceso a salud y atención en emergencia a nivel nacional. Los videos difundidos son irrefutables. Si no es destituida, tiene que ser sancionada ejemplarmente y remitir el caso al colegio médico”, dijo.